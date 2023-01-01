Росія хоче вбити якнайбільше мирних жителів – заява Банкової

Михайло Подоляк переконаний, що що Москва змінила стратегію після 10 місяців війни

Хвиля атак російських безпілотників на українські міста наприкінці року сигналізувала про те, що «Росія більше не має військових цілей». Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента.

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Михайло Подоляк написав у Twitter, що Москва змінила стратегію після 10 місяців війни.

«Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни», – написав він.

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Раніше Михайло Подоляк розповів, коли настане найважчий день війни.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.