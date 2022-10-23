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Прем’єріада у Британії: Ріші Сунак висунув свою кандидатуру

Надія Клочко
glavcom.ua
Прем’єріада у Британії: Ріші Сунак висунув свою кандидатуру
На попередніх виборах прем'єра Британії Ріші Сунак програв Ліз Трасс
фото з відкритих джерел

За даними опитувань серед британців, Ріші Сунак є фаворитом на виборах прем’єр-міністра країни

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Сунак заявив, що Британія зіткнулася з глибокою економічною кризою.

«Вибір, який наша партія зробить зараз, вирішить, чи матиме наступне покоління британців більше можливостей, ніж попереднє. Саме тому я бажаю бути вашим наступним прем’єр-міністром і лідером Консервативної партії. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та досягти успіху в нашій країні», – написав він.

Прем’єріада у Британії: Ріші Сунак висунув свою кандидатуру фото 1

Зазначимо, що Сунак став другим кандидатом, який офіційно балотувався. Він вже заручився підтримкою понад 100 депутатів. Першим кандидатом стала лідер британської Палати громад Пенні Мордонт.

Як відомо, на попередніх виборах прем'єра Британії Сунак програв Ліз Трасс, яка тепер пішла у відставку.

Видання Sky News раніше повідомило, що кандидати на посаду прем'єр-міністра Британії – колишній прем'єр Борис Джонсон та Ріші Сунак проводили переговори до пізньої ночі. Зазначається, що переговори Джонсона та Сунака були зосереджені на потенційному спільному списку під час виборів.

Ця дискусія підігріла припущення, що політики можуть укласти угоду. Водночас варто зауважити, що Борис Джонсон поки офіційно не оголосив про висунення свої кандидатури.

За даними опитування, британці вважають саме Сунака найбільш підходящим кандидатом у прем'єр-міністри.

Прем’єріада у Британії: Ріші Сунак висунув свою кандидатуру фото 2

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс йде з посади. Трасс пробула на посаді 45 днів і заявила, що залишиться ще на деякий час до призначення наступника. Нового лідера Консервативної партії Великої Британії обиратимуть вже наступного тижня.

Ранішу у ЗМІ з'явилася інформація, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду. Також ЗМІ повідомили, що Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів Консервативної партії. Така кількість голосів дозволяє йому взяти участь у конкурсі на посаду лідера цієї політсили та поборотися за повернення до прем'єрського крісла.

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Теги: Ліз Трасс Боріс Джонсон Велика Британія вибори

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