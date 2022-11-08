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ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
За даними ЗМІ, ризикнути бути приниженим, отримавши прилюдний ляпас, Путін не готовий
фото з відкритих джерел

На даний момент візит президента РФ на Балі в стадії обговорення і досягнення домовленостей

Російський диктатор Володимир Путін вагається, чи їхати на саміт Великої двадцятки, що пройде на Балі. До недавнього часу Путін вважав за необхідне свою особисту присутність на саміті.  Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, ризикнути бути приниженим, отримавши прилюдний ляпас Путін не готовий. «Зараз, зокрема через організаторів саміту, Путін намагається отримати гарантії не перетинатися зі своїм можливим кривдником, але поки однозначних гарантій немає, а в такому випадку ризик, на думку російського президента не виправданий», – резюмували на каналі.

На даний момент візит президента РФ на Балі перебуває в стадії обговорення і досягнення домовленостей.  «Поїздка на захід такого рівня повинна була продемонструвати елітам всередині Росії та зовнішньополітичним колам, що Путін активний попри проблеми, впевнений у перемозі, прийнятний як партнер по переговорах для частини світових лідерів (не повний ізгой), і здатний впливати на розвв‘язання проблем голоду і гуманітарних місій для найбідніших країн. Та й просто бути прийнятим в суспільстві 20 лідерів світових держав вже піднімає розтоптаний авторитет Путіна трохи вище плінтуса. І це не кажучи про можливість особисто поспілкуватися з Байденом, Сі, Шольцом або, на худий кінець, з Макроном», – йдеться у повідомленні.

За даними каналу, «Путін категорично не хотів зустрічатися із Зеленським, але ця зустріч навряд чи в рамках саміту могла відбутися». Зазначається, що основна проблема для участі Путіна в подібних заходах – це безпека. Забезпечити належний рівень на Балі неможливо.

«Ризик стати об'єктом замаху зростає в рази. Але навіть не це зупиняє президента Росії зараз ( ... ), є інша, більш дійсна причина. Кілька тижнів тому Путіну надійшла доповідь по лінії СЗР, в якій містилася інформація про бажання одного з лідерів країн, учасника саміту, вдарити Володимира Путіна відкритою долонею по обличчю при особистій зустрічі, демонструючи таким чином своє ставлення до нього як до військового злочинця і негідника. Більше того, ця людина сказала, досить відкрито у своєму оточенні, що готова шукати особистої зустрічі з Путіним на саміті навіть в обхід протоколу», – пише генерал СЗР.

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у заході.

За даними Reuters, президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що Володимир Путін візьме участь у саміті лідерів G20 наступного тижня, «якщо буде можливість», зазначивши, що натомість Путін може бути віртуально.

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Також попередньо президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден візьме участь у саміті G20, який пройде в листопаді в Індонезії. 

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Теги: росія саміт путін президент диктатор безпека Telegram

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