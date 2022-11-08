Одна рука в кишені. Як Путін прийшов на Красну площу (відео)

Поведінка хазяїна Кремля знову викликала питання щодо стану здоров’я російського диктатора

Президент Росії Володимир Путін знову дав привід для чуток про його проблеми зі здоров'ям. Кремлівський диктатор прийшов на Красну площу з однією рукою у кишені. Відповідне відео опублікували російські ЗМІ.

Путін відвідав виставку на Красній площі, присвячену історії оборони Москви.

На відео видно, що президент Росії тримав праву руку у кишені, а лівою розмахував, коли йшов.

Зазначимо, що чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна ширяться давно, однак Кремль їх традиційно заперечує. Та на публіці приховувати незвичайну поведінку диктатора неможливо.

Нагадаємо, у Кремлі прокоментували заяву глави ЦРУ про стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема там відреагували на повідомлення фразою з фільму «Аполлон 13».

«Г'юстон, здається, у вас проблеми», – написали в Кремлі.

Російський президент Володимир Путін може мати не лише хворобу Паркінсона, але й рак крові. Як передає Mirror, про це свідчить таємний запис розмови російського олігарха, ім'я якого не називають з міркувань безпеки.

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Путін серйозно хворий на рак.

Раніше психолог проаналізував дивні пози диктатора на відео.