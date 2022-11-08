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Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
Наразі невідомо, чи братиме участь російський диктатор у саміті G20
фото з відкритих джерел

Представник Банкової вважає, що Путін «і інтелектуально, і геополітично» не є реальним переговорником, щоб сидіти за таким столом, як на саміті G20

Участь російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи. Про це сказав у ефірі телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зрозуміло, що є велика небезпека для Путіна десь зустрічатися з цивілізованим світом. Він може спілкуватися лише з дуже обмеженим колом країн, які слухатимуть його стандартні пострадянські наративи, а на G20 доведеться відповідати на запитання: «А навіщо ти зламав усю цю глобальну систему безпеки, навіщо ти, по-перше, принизив сам себе, а по-друге, навіщо ти розпочав таку інтенсивну війну в Європі?» Тобто будуть питання», – сказав Подоляк.

Представник Банкової наголосив, що для українського президента Володимира Зеленського майданчика G20 дуже важливий, оскільки там можуть бути сформульовані пропозиції України щодо того, як має закінчитися війна, що таке переговори та шлях до миру. Водночас, як наголосив Подоляк, РФ під «переговорами» розуміє свої ультимативні умови.

Подоляк додав, що Путін «і інтелектуально, і геополітично» не є реальним переговорником, щоб сидіти за таким столом, як на саміті G 20, і не є тією фігурою, яка сьогодні може щось додати до порядку денного саміту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн. 

Зазначимо, що участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор Володимир Путін. За словами президента Індонезії Джоко Відодо, Путін візьме участь у саміті лідерів «якщо у нього буде така можливість». Але якщо у диктатора цього не вдасться, то президент Індонезії проситиме його доєднатися віртуально.

У ЗМІ з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін вагається, чи їхати на саміт Великої двадцятки, що пройде на Балі. 

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

Читайте також: Президенту України треба набратися мужності та поїхати на Балі
Теги: путін саміт великої двадцятки Офіс президента Михайло Подоляк

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