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Саміт G20: стало відомо, в якому форматі братиме участь Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт G20: стало відомо, в якому форматі братиме участь Зеленський
Участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор Володимир Путін
фото: Офіс президента

Президент Зеленський точно братиме участь у саміті

Президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається онлайн. Про це сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі «Суспільному».

За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат. «В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу», – сказав Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Зазначимо, що участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор Володимир Путін.

За словами президента Індонезії Джоко Відодо, Путін візьме участь у саміті лідерів «якщо у нього буде така можливість». Але якщо у диктатора цього не вдасться, то президент Індонезії проситиме його доєднатися віртуально.

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Також попередньо президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

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Теги: саміт путін диктатор Володимир Зеленський президент

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