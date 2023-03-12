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Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)
фото: скріншот відео

Білоруси жаліються, ніби українці залякують їх повішеним манекеном Валерою

Прикордонники білоруської застави розповіли пропагандистам державного телеканалу про збільшення кількості так званих «провокацій» зі сторони українців. На білоруському державному телеканалі ОНТ з’явився новий сюжет про нібито складне життя прикордонників на заставі «Глушковичі» Гомельського району, який межує із Житомирщиною.

Як пише видання «Зеркало», пропагандисти стверджують, ніби українські прикордонники ображають своїх білоруських колег.

Білоруси, які проходять службу на заставі, жаліються на агресивні жести, образливі написи, листівки, аудіозаписи політичного характеру, дзвінки з погрозами оперативним черговим. Однак про  зміст листівок та аудіозаписів, як і про характер погроз, співробітники телеканалу замовчують.

«Було встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування та психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни», – поскаржився заступник начальника прикордонної застави «Глушковичі» Владислав Зенкович.

Нагадаємо, що Білий дім оцінив, чи є загроза вторгнення білорусів в Україну.

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Теги: Білорусь відео кордон українці прикордонники

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