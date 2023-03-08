Чи є загроза вторгнення білорусів в Україну? Оцінка Білого дому

США не бачать ознак того, що білоруська влада наразі готова більш відчутно підтримувати Росію

Сполучені Штати Амерки не мають даних, які б могли свідчити про готовність білоруських військ узяти безпосередню участь у бойових діях в Україні. Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу.

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«Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні», – сказав посадовець.

Водночас представник Білого дому зазначив, що білоруський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вже надавав пряму підтримку російській агресії.

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«Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні», – додав Кірбі.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» білоруський опозиціонер Олександр Азаров заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже повністю підготувався до війни з Україною: лишилося тільки оголосити мобілізацію або ж зачекати на російські війська і разом з ними вторгатися в Україну.

Крім того, опальний генерал Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» розповів, що всі застереження про ймовірність нового наступу ворога з Білорусі на Київ мають підґрунтя під собою. У росіян є достатньо сил і засобів, які вони спроможні перекидати на потрібні їм напрямки як з боку Білорусі, так і з боку харківського напрямку із безпосередньо РФ.

Як повідомлялося, російські окупанти теоретично можуть знову розпочати наступ із території Білорусі. Їхнє пересування постійно відстежується.

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До слова, Білорусь може мобілізувати на війну 1,5 млн осіб.