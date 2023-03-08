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Чи є загроза вторгнення білорусів в Україну? Оцінка Білого дому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи є загроза вторгнення білорусів в Україну? Оцінка Білого дому
Джон Кірбі
Фото: DR

США не бачать ознак того, що білоруська влада наразі готова більш відчутно підтримувати Росію

Сполучені Штати Амерки не мають даних, які б могли свідчити про готовність білоруських військ узяти безпосередню участь у бойових діях в Україні. Про це заявив координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу.

«Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні», – сказав посадовець.

Водночас представник Білого дому зазначив, що білоруський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вже надавав пряму підтримку російській агресії.

«Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні», – додав Кірбі.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» білоруський опозиціонер Олександр Азаров заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже повністю підготувався до війни з Україною: лишилося тільки оголосити мобілізацію або ж зачекати на російські війська і разом з ними вторгатися в Україну.

Крім того, опальний генерал Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» розповів, що всі застереження про ймовірність нового наступу ворога з Білорусі на Київ мають підґрунтя під собою. У росіян є достатньо сил і засобів, які вони спроможні перекидати на потрібні їм напрямки як з боку Білорусі, так і з боку харківського напрямку із безпосередньо РФ.

Як повідомлялося, російські окупанти теоретично можуть знову розпочати наступ із території Білорусі. Їхнє пересування постійно відстежується.

До слова, Білорусь може мобілізувати на війну 1,5 млн осіб.

Читайте також інтерв'ю: Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер Олександр Азаров пояснює, що відбувається у Білорусі
Теги: Білорусь США війна

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