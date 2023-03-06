Нова функція у «Дії»: тепер українці можуть отримати електронне судове рішення

Українці тепер можуть отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів

Документ, отриманий через додаток «Дія», має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог

Відтепер у додатку «Дія» можна отримати електронні судові рішення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«У «Дії» вже можна отримати електронні судові рішення. До цього треба було їхати до суду, стояти в чергах та збирати купу документів. Зараз – робите кілька кліків у застосунку – і судове рішення у вас. Тільки не забудьте оновити «Дію» до останньої версії», – зазначив він.

Федоров наголосив, що документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

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«У ньому відображається результат судової справи. Використовується у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, документ можна надати органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Пред'явити нотаріусу, щоб відкрити спадщину. Або показати органам МВС, щоб забрати права, які у вас до цього вилучили», – додав міністр.

Михайло Федоров нагадав, що електронні судові рішення – це частина глобальної цифровізації судової системи України, а раніше команда Мінцифри вже запустила в «Дії» сповіщення про судові справи.

Нагадаємо, що в Мінцифрі повідомили, чи залишиться 8 березня вихідним днем. Це опитування стало рекордним у «Дії»: у ньому взяло участь понад 2,1 млн українців.