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Нова функція у «Дії»: тепер українці можуть отримати електронне судове рішення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нова функція у «Дії»: тепер українці можуть отримати електронне судове рішення
Українці тепер можуть отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів
фото з відкритих джерел

Документ, отриманий через додаток «Дія», має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог

Відтепер у додатку «Дія» можна отримати електронні судові рішення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«У «Дії» вже можна отримати електронні судові рішення. До цього треба було їхати до суду, стояти в чергах та збирати купу документів. Зараз – робите кілька кліків у застосунку – і судове рішення у вас. Тільки не забудьте оновити «Дію» до останньої версії», – зазначив він.

Федоров наголосив, що документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

«У ньому відображається результат судової справи. Використовується у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, документ можна надати органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Пред'явити нотаріусу, щоб відкрити спадщину. Або показати органам МВС, щоб забрати права, які у вас до цього вилучили», – додав міністр.

Михайло Федоров нагадав, що електронні судові рішення – це частина глобальної цифровізації судової системи України, а раніше команда Мінцифри вже запустила в «Дії» сповіщення про судові справи.

Нагадаємо, що в Мінцифрі повідомили, чи залишиться 8 березня вихідним днем. Це опитування стало рекордним у «Дії»: у ньому взяло участь понад 2,1 млн українців.

Теги: українці Михайло Федоров суд

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