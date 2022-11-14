Президент повідомив, куди далі рухатимуться українські війська

Зеленський зазначив, що далі ЗСУ наступатимуть не на Москву

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до нещодавно визволеного від російських загарбників Херсона на площі зібралися сотні місцевих мешканців із українськими прапорами. Про це свідчать відео у соцмережах.

Відповідаючи на запитання журналістів, куди українські війська можуть наступати далі, Зеленський відповів, що це не буде Москва.

«Не на Москву. Нас не цікавлять території іншої країни», – сказав президент.

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Раніше Зеленський пояснив журналістам, чому він приїхав до Херсона. – «А як же херсонський кавун?».

Тим часом у Кремлі вже відреагували на візит українського лідера.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.