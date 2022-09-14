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Путін біситься: росіянам, які не підтримують війну, готують жорстоку кару

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін біситься: росіянам, які не підтримують війну, готують жорстоку кару
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фото з відкритих джерел

Держдума планує посилити покарання за держзраду

У країні-терористці Росія найближчим часом внесуть до Держдуми законопроєкт про посилення покарання за держзраду до довічного ув'язнення. Про це повідомив перший заступник голови комітету Держдуми з безпеки Андрій Луговий.

На думку Лугового, посилити покарання за держзраду необхідно, оскільки «останні 10 років країна живе у недружньому оточенні». 

Нагадаємо, у липні Держдума Росії ухвалила закони, згідно з якими встановлюється кримінальна відповідальність за «заклики до дій, спрямованих проти безпеки Росії». Кримінальна відповідальність загрожує за публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки Російської держави. Крім штрафів до півмільйона рублів, закон передбачає позбавлення волі строком від двох до чотирьох років. У разі ж, якщо ці заклики поширюються через ЗМІ чи інтернет, термін може зрости до п'яти років.

Водночас наразі незрозуміло, які саме заяви можуть підпадати під таке формулювання. Імовірно, ситуація розвиватиметься так, як з ухваленим раніше «законом про дискредитацію Збройних сил РФ», коли будь-яка заява щодо незгоди з війною проти України сприймається, як порушення та карається великими штрафами.

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Теги: путін росія державна зрада

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