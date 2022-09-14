Росія таємно фінансувала політиків у десятках країн, – нові розвіддані США

Росія намагається впливати на політичні системи в країнах Європи, Африки та Азії

Із 2014 року Росія таємно направила щонайменше $300 млн іноземним політичним партіям і кандидатам у більш ніж двох десятках країн, намагаючись впливати на політичні події за межами своїх кордонів. Про це свідчать дані розвідки США, пише The Washington Post.

Згідно з аналізом, який адміністрація Байдена замовила цього літа, Москва планувала витратити сотні мільйонів доларів в рамках своєї непублічної кампанії з послаблення демократичних систем і просування політичних сил, які відповідають інтересам Кремля.

Високопосадовець США, який, як і інші офіційні особи, спілкувався з журналістами у вівторок на умовах анонімності, обговорюючи результати даних розвідки, повідомив, що адміністрація вирішила розсекретити деякі висновки перевірки, намагаючись протистояти здатності Росії впливати на політичні системи в країнах Європи, Африки та інших.

«Проливаючи світло на приховане політичне фінансування Росією та її спроби підірвати демократичні процеси, ми повідомляємо цим іноземним партіям і кандидатам, що якщо вони потайки приймають російські гроші, ми це бачимо і ми це викриємо», – сказав чиновник.

За словами джерела в адміністрації Байдена, такі дії Росії, фіксувалися, зокрема, в Албанії, Чорногорії, Мадагаскарі та, ймовірно, Еквадорі.

Чиновники також вказали на одну азіатську країну, яку вони відмовилися назвати, де, за їхніми словами, російський посол передав мільйони доларів готівкою кандидату в президенти. За їх словами, пов’язані з Кремлем сили також використовували підставні компанії, аналітичні центри та інші засоби для впливу на політичні події, іноді на користь ультраправих груп.

У повідомленні Державного департаменту посольствам США в більш ніж 100 країнах йдеться про потенційну російську діяльність і запропоновано кроки, які Сполучені Штати можуть вжити, аби її зупинити, включно з санкціями, забороною на поїздки, або видворення російських шпигунів, залучених до фінансової діяльності політичного характеру.

У наданому офіційними особами журналістам повідомленні були названі імена російських олігархів, які, за словами чиновника, були залучені до фінансових схем. Йдеться, зокрема про Євгенія Пригожина та Олександра Бабакова.

У 2018 році американські чиновники звинуватили Пригожина у спробі втручатися у вибори в США 2016 року. Його пов'язують з приватною військовою компанією «Вагнер» і розшукує ФБР.

«Ми вважаємо, що оприлюднена нами інформація – це лише верхівка айсберга», – додав посадовець.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International UK підозрюється у тому, що «сидить на грошах Кремля».