Путін шантажуватиме в'язницею кожного росіянина. Ухвалено нечувані закони

Російська Дума ухвалила низку репресивних законів

Держдума Росії ухвалила закони, згідно з якими встановлюється кримінальна відповідальність за «заклики до дій, спрямованих проти безпеки Росії». Про це повідомляється на сайті нижньої палати російського парламенту.

«Кримінальна відповідальність загрожуватиме за публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки Російської держави. Крім штрафів до півмільйона рублів, закон передбачає позбавлення волі строком від двох до чотирьох років. У разі ж, якщо ці заклики поширюються через ЗМІ чи інтернет, термін може зрости до п'яти років», – зазначається у повідомленні.

Водночас наразі незрозуміло, які саме заяви можуть підпадати під таке формулювання. Імовірно, ситуація розвиватиметься так, як з ухваленим раніше «законом про дискредитацію Збройних сил РФ», коли будь-яка заява щодо незгоди з війною проти України сприймається, як порушення та карається великими штрафами.

Уточнюється, що, крім штрафів до півмільйона рублів, нововведення передбачають позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. Якщо заклики поширюватимуться через інтернет або ЗМІ, то термін може збільшитися до п'яти років.

Також новий закон передбачає посилення покарання за участь громадянин РФ у збройному конфлікті, військових чи інших діях із застосуванням озброєння та військової техніки на території іноземної держави «з метою, що суперечить інтересам Російської Федерації». Посилюється також відповідальність за шпигунство та держзраду. За такими обвинуваченнями росіянам загрожуватиме позбавлення волі на строк від 12 до 20 років зі штрафом у розмірі до 500 тис. рублів.

Російська дума також ухвалила низку законів, які мали б простимулювати людей на участь у війні проти України – зокрема йдеться про компенсації за поранення «добровольцям та волонтерам», урегулювання участі приватних компаній у забезпечення «спецоперацій» за кордоном, а також надання житла дітям, які народилися не більше, ніж через 300 днів після смерті військового.

Також Державна дума Росії у першому читанні ухвалила поправки, які забороняють проводити мітинги біля будівель органів влади та інших об'єктів. Загалом у документі понад двадцять пунктів.

Документ забороняє проводити публічні заходи біля будівель органів влади, об'єктів життєзабезпечення, вокзалів, шкіл, вишів, лікарень, аеропортів, релігійних будівель, а також інших будівель, що належать до цивільної інфраструктури. Регіональній владі виправлення дозволяють додатково розширювати список об'єктів, у яких заборонено мітингувати. Людям, які визнані «іноземними агентами», забороняється організовувати акції у принципі.

Нагадаємо, раніше російський суд оштрафував на 30 тисяч рублів громадянку України Тетяну Скомариду за розмову, що російські військові вбивають мирних жителів в Україні. Суд визнав українку винною за статтею про дискредитацію російської армії.

Раніше у російській Тулі було оштрафовано одразу двох росіян за дискредитацію збройних сил РФ в інтернеті. Зокрема, один з них у березні цього року залишив коментар, який дискредитує дії російських військових, під записом про заступника командира розвідроти 106-ї Тульської дивізії ВДВ Георгія Дудорова в одному популярному пабліку. Надалі під час судового засідання чоловік визнав себе винним.

Інший – 20 квітня під час листування в месенджері WhatsApp назвав символіку «V» та «Z», яку використовують російські військовослужбовці, «ганебною». Суд визнав обох чоловіків винними та призначив кожному штраф у розмірі 40 тис. російських рублів.