Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни
Чоловік у соцмережі засуджував росіян, які раділи початку війни проти України
фото: severreal.org

Дмитро Чистяков ризикує потрапити до в’язниці за дописи у соцмережі

Відставного майора, учасника війни у Чечні та колишнього прессекретаря Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) у Архангельській області Росії Дмитра Чистякова звинуватили у «дискредитації» російських військ через його дописи в соцмережі «ВКонтакте», у яких той засуджував вторгнення Росії в Україну. Про це Чистяков розповів проєкту «Север.Реалии».

У своїх дописах чоловік наголошував, що «війна – це чудовисько, негідне звеличення, це завжди смачний набір воєнних злочинів». За це й інші висловлювання в соцмережі Чистякова затримали 20 липня 2022 року і звинуватили його «дискредитації» Збройних сил РФ. Відставному військовому загрожує штраф від 30 до 50 тис. рублів.

Чистяков тривалий час був військовим. Він служив у Чечні, а до серпня 2020 року обіймав посаду прессекретаря МНС у Архангельської області. Два роки тому він звільнився з відомства з вислугою років.

«Коли почалася «спецоперація», я це дуже важко сприйняв, тому що радіти військовим діям взагалі не можна. Є визвольна війна, священна війна, а цю операцію я сприйняв як особисту трагедію. І на сторінці у «ВКонтакте» я зробив два серйозні пости. На жаль, дуже швидко посилилося законодавство, і я їх зніс (4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про «фейки», за яким за публікації в соцмережах або висловлювання думок про війну, яка відрізняється від державної позиції держави, можна отримати штраф і сісти у в'язницю – «Главком»).

Але я продовжив писати, зокрема на сторінках публічних людей: мера Архангельська, депутата Держдуми Олени Вторигіної. Я казав: досить крові, перестаньте утилізувати людей. Ви представляєте і мої інтереси, а вони не в тому, щоб утилізувати Україну та Росію. Скільки негативних наслідків настало для двох країн через воєнну операцію», – розповів чоловік.

Чистяков наголосив, що будь-які військові дії дуже змінюють її учасників. І він говорив про це у суді, аргументуючи свою позицію. Чоловік переконаний, що «війна неможлива без воєнних злочинів».

«Будь-яка війна немислима без воєнних злочинів … Я колись потрапив до армії, то зі мною теж відбулися такі зміни, які жахнули мене самого. Я зрозумів, що спокійно ставлюся до загибелі людей. Мені запам'яталася одна розмова. Він каже: «Бачу в приціл будинок, там якась бабця бігає. Раз по ньому! Будинок у потерть. Дивишся: бабка шкутильгає до іншого будинку. Наводиш на той будинок. Бац!» Це воєнний злочин, але людина стає настільки до цього байдужою, що для неї це лише гра в якомусь тирі. Це завжди відбувається на будь-яких війнах. Я як ветеран вважаю, що про це треба говорити», – сказав Чистяков.

Закон про «військові фейки»норма Кримінального кодексу РФ, яка передбачає покарання за критику війни проти України. Статтю 207.3 про «публічне поширення явно неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації» до Кримінального кодексу РФ внесли в березні 2022 року. У такий спосіб російська влада відреагувала на антивоєнні виступи та висловлювання, а також поширення інформації про війну, яка не виходить із офіційних російських джерел. Максимальне покарання за статтею – 15 років позбавлення волі.

Загалом у Росії після початку війни в Україні розслідується близько 70 кримінальних справ про «військові фейки».

Нагадаємо, раніше проти незалежного депутата міської ради російського Новосибірська Хельги Пирогової порушили кримінальну справу щодо «фейків» про російську армію через коментар до статті про російських військових, які загинули в Україні.

Повідомлялося також, що у Росії слідчі завели кримінальну справу про «військові фейки» щодо експомічника незалежного депутата Новосибірська Кирила Левченка за те, що він запостив у соцмережах ролик із цитатою російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Суд Москви також засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.

Читайте також: 

Теги: росія окупанти війна Чечня

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російському опозиціонеру Яшину загрожує 10-річне ув'язнення
Опозиціонер Яшин із в'язниці розповів, як вибити у Путіна головний козир
26 липня, 12:19
Новосибірський активіст Кирило Левченко покинув Росію ще у 2021 році
У Росії слідчі завели кримінальну справу за цитування Путіна
18 липня, 08:24
За висловлення незгоди з війною у Росії передбачена адміністративна відповідальність
Росіяни виступили проти війни та отримали безглузду помсту (фото, відео)
15 червня, 11:05

Політика

Ізраїль оголосив про припинення операції у Секторі Гази
Ізраїль оголосив про припинення операції у Секторі Гази
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни
Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни
Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму
Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму
Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових
Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових
Загострення на Близькому Сході: ЗМІ повідомили про перші результати перемовин
Загострення на Близькому Сході: ЗМІ повідомили про перші результати перемовин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
29K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
22K
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
18K
7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
17K
Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка
16K
Радбез ООН збирається на закрите засідання: у чому причина

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту