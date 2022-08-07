Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни

Дмитро Чистяков ризикує потрапити до в’язниці за дописи у соцмережі

Відставного майора, учасника війни у Чечні та колишнього прессекретаря Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) у Архангельській області Росії Дмитра Чистякова звинуватили у «дискредитації» російських військ через його дописи в соцмережі «ВКонтакте», у яких той засуджував вторгнення Росії в Україну. Про це Чистяков розповів проєкту «Север.Реалии».

У своїх дописах чоловік наголошував, що «війна – це чудовисько, негідне звеличення, це завжди смачний набір воєнних злочинів». За це й інші висловлювання в соцмережі Чистякова затримали 20 липня 2022 року і звинуватили його «дискредитації» Збройних сил РФ. Відставному військовому загрожує штраф від 30 до 50 тис. рублів.

Чистяков тривалий час був військовим. Він служив у Чечні, а до серпня 2020 року обіймав посаду прессекретаря МНС у Архангельської області. Два роки тому він звільнився з відомства з вислугою років.

«Коли почалася «спецоперація», я це дуже важко сприйняв, тому що радіти військовим діям взагалі не можна. Є визвольна війна, священна війна, а цю операцію я сприйняв як особисту трагедію. І на сторінці у «ВКонтакте» я зробив два серйозні пости. На жаль, дуже швидко посилилося законодавство, і я їх зніс (4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про «фейки», за яким за публікації в соцмережах або висловлювання думок про війну, яка відрізняється від державної позиції держави, можна отримати штраф і сісти у в'язницю – «Главком»).

Але я продовжив писати, зокрема на сторінках публічних людей: мера Архангельська, депутата Держдуми Олени Вторигіної. Я казав: досить крові, перестаньте утилізувати людей. Ви представляєте і мої інтереси, а вони не в тому, щоб утилізувати Україну та Росію. Скільки негативних наслідків настало для двох країн через воєнну операцію», – розповів чоловік.

Чистяков наголосив, що будь-які військові дії дуже змінюють її учасників. І він говорив про це у суді, аргументуючи свою позицію. Чоловік переконаний, що «війна неможлива без воєнних злочинів».

«Будь-яка війна немислима без воєнних злочинів … Я колись потрапив до армії, то зі мною теж відбулися такі зміни, які жахнули мене самого. Я зрозумів, що спокійно ставлюся до загибелі людей. Мені запам'яталася одна розмова. Він каже: «Бачу в приціл будинок, там якась бабця бігає. Раз по ньому! Будинок у потерть. Дивишся: бабка шкутильгає до іншого будинку. Наводиш на той будинок. Бац!» Це воєнний злочин, але людина стає настільки до цього байдужою, що для неї це лише гра в якомусь тирі. Це завжди відбувається на будь-яких війнах. Я як ветеран вважаю, що про це треба говорити», – сказав Чистяков.

Закон про «військові фейки» – норма Кримінального кодексу РФ, яка передбачає покарання за критику війни проти України. Статтю 207.3 про «публічне поширення явно неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації» до Кримінального кодексу РФ внесли в березні 2022 року. У такий спосіб російська влада відреагувала на антивоєнні виступи та висловлювання, а також поширення інформації про війну, яка не виходить із офіційних російських джерел. Максимальне покарання за статтею – 15 років позбавлення волі. Загалом у Росії після початку війни в Україні розслідується близько 70 кримінальних справ про «військові фейки».

Нагадаємо, раніше проти незалежного депутата міської ради російського Новосибірська Хельги Пирогової порушили кримінальну справу щодо «фейків» про російську армію через коментар до статті про російських військових, які загинули в Україні.

Повідомлялося також, що у Росії слідчі завели кримінальну справу про «військові фейки» щодо експомічника незалежного депутата Новосибірська Кирила Левченка за те, що він запостив у соцмережах ролик із цитатою російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Суд Москви також засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.