Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Учителька, московський піп і рецидивіст кликали Путіна в Україну. Суд вразив покаранням

Надія Карбунар
glavcom.ua
Учителька, московський піп і рецидивіст кликали Путіна в Україну. Суд вразив покаранням
Суди в основному забороняють колаборантам працювати в органах влади
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм

Публічне заперечення збройної агресії проти держави, а також заклики до підтримки окупантів в Україні віднедавна караються законом.  Водночас через юридичну казуїстику фанати російської армії отримують… заборону займати важливі посади. «Главком» розібрав кілька вироків, винесених колаборантам уже після 24 лютого.

Так, у Житомирі настоятель храму УПЦ МП розповідав парафіянам, що в Україні немає війни, це прийшов «рускій мір», а російські війська вторглися для знищення «бандерівців», оскільки вони буцімто утискають російську мову. Українські ЗМІ радив не читати, а шукати в інтернеті російські джерела. За це суд позбавив його права обіймати будь-які посади… у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

А вчителька української мови стверджувала, що на території України відбувається «спеціальна військова операція» Збройних сил РФ, яка направлена на «надання допомоги братському українському народу у відстоюванні своїх конституційних прав». Також вона заявляла, що українські ЗМІ брешуть про наслідки окупації російськими військовими території України, а звірства російської армії у Бучі назвала «постановочними відеосюжетами». Суд покарав її забороною працювати в органах влади наступні 10 років. 

На Сумщині рецидивіст, який відсидів вісім разів за крадіжки, зберігання наркотиків і незаконне володіння холодною зброєю, лайкав проросійські пости і писав коментарі, підтримуючи російську армію. Зокрема, відеоролик «Битва за Северодонецк» він прокоментував словами: «Ничего, мы им покажем». Йому суд також заборонив на 10 років працювати… в органах влади.

Усі перелічені кримінальні епізоди було кваліфіковано у частині першій статті 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Ця стаття описує, як карати тих, хто публічно заперечує збройну агресію проти України і закликає підтримувати окупантів. На жаль, за такі дії не передбачено навіть штрафу. Усе, що пропонує закон, це позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, відразу після повномасштабного вторгнення російських окупантів Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Законотворець вписав нову статтю до Кримінального кодексу (111-1) з максимальним покаранням у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що для України зараз на порядку денному стоїть демілітаризація та подальша деокупація Криму. Він також запропонував кримським колаборантам спосіб пом'якшити собі майбутнє покарання за співпрацю з окупантами.

Читайте також: Колаборанти отримують смішні вироки. Чому суд такий добрий?
Теги: росія окупанти Верховна Рада суд закон вирок колабораціонізм

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни самі того не розуміючи придбали дрон для ЗСУ
Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ
18 серпня, 01:34
Данілов порадив кримським колаборантам співпрацювати з СБУ
Деокупація Криму: Данілов дав цінну пораду колаборантам
19 серпня, 14:59
У Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка
У Маріуполі стався замах на мера-колаборанта
20 серпня, 17:14

Суспільство

«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
Учителька, московський піп і рецидивіст кликали Путіна в Україну. Суд вразив покаранням
Учителька, московський піп і рецидивіст кликали Путіна в Україну. Суд вразив покаранням
День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
На луцькому меморіалі демонтували 300-кілограмову радянську зірку
На луцькому меморіалі демонтували 300-кілограмову радянську зірку
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
64K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
53K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
50K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
37K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)
35K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту