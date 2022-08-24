Учителька, московський піп і рецидивіст кликали Путіна в Україну. Суд вразив покаранням

Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм

Публічне заперечення збройної агресії проти держави, а також заклики до підтримки окупантів в Україні віднедавна караються законом. Водночас через юридичну казуїстику фанати російської армії отримують… заборону займати важливі посади. «Главком» розібрав кілька вироків, винесених колаборантам уже після 24 лютого.

Так, у Житомирі настоятель храму УПЦ МП розповідав парафіянам, що в Україні немає війни, це прийшов «рускій мір», а російські війська вторглися для знищення «бандерівців», оскільки вони буцімто утискають російську мову. Українські ЗМІ радив не читати, а шукати в інтернеті російські джерела. За це суд позбавив його права обіймати будь-які посади… у правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

А вчителька української мови стверджувала, що на території України відбувається «спеціальна військова операція» Збройних сил РФ, яка направлена на «надання допомоги братському українському народу у відстоюванні своїх конституційних прав». Також вона заявляла, що українські ЗМІ брешуть про наслідки окупації російськими військовими території України, а звірства російської армії у Бучі назвала «постановочними відеосюжетами». Суд покарав її забороною працювати в органах влади наступні 10 років.

На Сумщині рецидивіст, який відсидів вісім разів за крадіжки, зберігання наркотиків і незаконне володіння холодною зброєю, лайкав проросійські пости і писав коментарі, підтримуючи російську армію. Зокрема, відеоролик «Битва за Северодонецк» він прокоментував словами: «Ничего, мы им покажем». Йому суд також заборонив на 10 років працювати… в органах влади.

Усі перелічені кримінальні епізоди було кваліфіковано у частині першій статті 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Ця стаття описує, як карати тих, хто публічно заперечує збройну агресію проти України і закликає підтримувати окупантів. На жаль, за такі дії не передбачено навіть штрафу. Усе, що пропонує закон, це позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, відразу після повномасштабного вторгнення російських окупантів Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Законотворець вписав нову статтю до Кримінального кодексу (111-1) з максимальним покаранням у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що для України зараз на порядку денному стоїть демілітаризація та подальша деокупація Криму. Він також запропонував кримським колаборантам спосіб пом'якшити собі майбутнє покарання за співпрацю з окупантами.