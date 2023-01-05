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Путін готовий терпіти втрати та страждання: Генсек НАТО застеріг від недооцінки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін готовий терпіти втрати та страждання: Генсек НАТО застеріг від недооцінки РФ
Столтенберг зазначив, що було б небезпечним недооцінювати РФ
фото з відкритих джерел

Столтенберг: «У нас немає ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні»

Погрози Росії не можна недооцінювати, адже російський диктатор Володимир Путін не змінив планів та цілей щодо України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

Столтенберг зазначив, що було б небезпечним недооцінювати РФ, оскільки Путін показав, що готовий терпіти втрати та страждання.

«У нас немає ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тому недооцінювати Росію небезпечно», – сказав генсек НАТО.

Раніше Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна.

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: окупанти путін Єнс Столтенберг президент диктатор втрати ворог НАТО росія

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