Армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M-1 Abrams

Нідерландські військові допоможуть перекинути сотні американських транспортних засобів, які прибудуть до міста Вліссінген, до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО. Про це повідомляє Euractiv.

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Голландські солдати допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади через країну з початку січня до початку лютого, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

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Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців. У грудні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу надати Україні більше зброї. «Я закликаю союзників робити більше. Це в інтересах нашої безпеки, щоб Україна перемогла, а Путін не переміг», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.