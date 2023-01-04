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Армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО
Бригада США перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців
фото з відкритих джерел

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M-1 Abrams

Нідерландські військові допоможуть перекинути сотні американських транспортних засобів, які прибудуть до міста Вліссінген, до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО. Про це повідомляє Euractiv.

Голландські солдати допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади через країну з початку січня до початку лютого, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців. У грудні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу надати Україні більше зброї. «Я закликаю союзників робити більше. Це в інтересах нашої безпеки, щоб Україна перемогла, а Путін не переміг», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. 

Теги: Запоріжжя НАТО путін Нідерланди військові Україна Херсон Єнс Столтенберг населення

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