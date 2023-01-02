Колишній генерал НАТО спрогнозував, коли будуть мирні переговори між Україною та Росією

Як можливе рішення ексгенерал назвав «відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну»

Колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе очікує припинення вогню в агресивній війні Росії проти України наприкінці цього року. Про це він сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє Zeit.

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«Я очікую перемир'я на початку літа, коли про це скажуть обидві сторони: «Тепер це більше не має сенсу». Припинення вогню настане десь у 2023 році», – заявив Домрезе.

Колишній генерал переконаний, що швидше за все, між лютим і травнем виникне ситуація, «в якій обидві сторони зрозуміють, що вони нікуди не рухаються». «Це буде момент для переговорів про припинення вогню», – зауважив він.

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Але, за його словами, це не означає мир на тривалий час. «Перемир'я означає: ми припиняємо стріляти. Переговори, ймовірно, займуть багато часу, вам потрібен посередник: можливо, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Туреччини Ердоган або прем'єр-міністр Індії Моді - хоча ніхто насправді не нав'язує себе», – зазначив колишній генерал.

На думку Домрезе, досягнення рішення можливе лише за умови, якщо воно буде прийнятним для обох сторін, «навіть якщо Путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну».

Як можливе рішення ексгенерал назвав «відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну». Домрезе вважає, що «можна було б домовитися про перехідний період».

Раніше повідомляли, що пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що війна РФ проти України – «вічна», тож Путін не відмовиться від плану захопити Україну. Будь-яка пауза Росії призведе до повторного наступу.

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