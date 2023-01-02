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Колишній генерал НАТО спрогнозував, коли будуть мирні переговори між Україною та Росією

Олександра Садова
glavcom.ua
Колишній генерал НАТО спрогнозував, коли будуть мирні переговори між Україною та Росією
Колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе
фото з відкритих джерел

Як можливе рішення ексгенерал назвав «відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну»

Колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе очікує припинення вогню в агресивній війні Росії проти України наприкінці цього року. Про це він сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє Zeit.

«Я очікую перемир'я на початку літа, коли про це скажуть обидві сторони: «Тепер це більше не має сенсу». Припинення вогню настане десь у 2023 році», – заявив Домрезе.

Колишній генерал переконаний, що швидше за все, між лютим і травнем виникне ситуація, «в якій обидві сторони зрозуміють, що вони нікуди не рухаються». «Це буде момент для переговорів про припинення вогню», – зауважив він.

Але, за його словами, це не означає мир на тривалий час. «Перемир'я означає: ми припиняємо стріляти. Переговори, ймовірно, займуть багато часу, вам потрібен посередник: можливо, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Туреччини Ердоган або прем'єр-міністр Індії Моді - хоча ніхто насправді не нав'язує себе», – зазначив колишній генерал.

На думку Домрезе, досягнення рішення можливе лише за умови, якщо воно буде прийнятним для обох сторін, «навіть якщо Путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну».

Як можливе рішення ексгенерал назвав «відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну». Домрезе вважає, що «можна було б домовитися про перехідний період».

Раніше повідомляли, що пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що війна РФ проти України – «вічна», тож Путін не відмовиться від плану захопити Україну. Будь-яка пауза Росії призведе до повторного наступу.

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Теги: росія НАТО війна переговори

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