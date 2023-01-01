До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз

Столтенберг закликав союзників продовжувати допомагати Києву

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг запевняє, що країнам Заходу варто готуватися до затяжної війни в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

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«Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною», – переконаний Йєнс Столтенберг.

Він зазначив, що успіхи армії України не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва. Генсек НАТО вважає, що російські війська готуються до продовження війни та можливої ​​спроби нового наступу. Зокрема, за його словами, про це говорить оголошена у РФ мобілізація.

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Столтенберг підкреслив, що в цій ситуації Україна гостро потребує військової підтримки Заходу. Він закликав союзників продовжувати допомагати Києву та заявив про необхідність довгострокового плану підтримки.

«Більшість війн закінчуються мирними переговорами. Найімовірніше, так само буде і з цією війною. Але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою», – сказав Столтенберг.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія може мати довгострокові плани підготовки нових наступальних операцій.

Нагадаємо, що Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна. Він також навів цифри, які промовистіше за інше говорять про промах Путіна: десятки тисяч російських військовослужбовців були поранені або вбиті; близько 1 млн осіб залишили Росію з початку року, багато з них, щоб уникнути призову на війну, в яку вони не вірять; ця війна на вибір зробила Росію біднішою та ізольованішою, ніж за останні десятиліття.