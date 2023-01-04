Україна має звільняти Крим з допомогою НАТО – Савік Шустер (відео)

Телеведучий переконаний, що Україна поверне Крим, але відповідь Росії буде дуже жорстокою

НАТО повинно брати участь у вирішенні питання тимчасово окупованого Росією українського Криму. Таку думку висловив український журналіст та телеведучий Савік Шустер.

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Телеведучий переконаний, що Україна поверне Крим, але відповідь Росії буде дуже жорстокою. Тому участь НАТО у вирішення цього питання вкрай необхідна.

«Те, що Україна поверне Крим – це дуже ймовірно, але треба розуміти, що відповідь буде дуже-дуже жорсткою. Тому я хотів би, щоб НАТО долучилося до цієї справи активніше і раніше. Тому що справедливо, що Крим не повинен Росією, бо це незаконно», – сказав Шустер.

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Нагадаємо, у середу, 4 січня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі чули потужні вибухи у різних районах міста. Зокрема, у районі Фруктового та Солдатського. Також вибухи у Севастополі підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами ППО в окупованому місті спрацювало щонайменше двічі.

Додамо, що раніше жителі Сімферополя у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек. У мережі місцеві жителі припускають, що звуки вибухів були пов'язані з роботою систем російських ППО. При цьому представники окупаційної «влади» не коментували дану інформацію.

Окупаційна влада у Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати. За словами гауляйтера Михайла Розвожаєва, системи ППО збили два безпілотники у районі Бельбека – авіабази росіян (до 2014 це був міжнародний аеропорт).

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Раніше повідомляли, що самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року.

Рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів, а також так званих «міністерств» окупаційного режиму.

При цьому Аксьонов переконував, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади».

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