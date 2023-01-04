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Україна має звільняти Крим з допомогою НАТО – Савік Шустер (відео)

Олександра Садова
glavcom.ua
Україна має звільняти Крим з допомогою НАТО – Савік Шустер (відео)
фото з відкритих джерел

Телеведучий переконаний, що Україна поверне Крим, але відповідь Росії буде дуже жорстокою

НАТО повинно брати участь у вирішенні питання тимчасово окупованого Росією українського Криму. Таку думку висловив український журналіст та телеведучий Савік Шустер.

Телеведучий переконаний, що Україна поверне Крим, але відповідь Росії буде дуже жорстокою. Тому участь НАТО у вирішення цього питання вкрай необхідна.

«Те, що Україна поверне Крим – це дуже ймовірно, але треба розуміти, що відповідь буде дуже-дуже жорсткою. Тому я хотів би, щоб НАТО долучилося до цієї справи активніше і раніше. Тому що справедливо, що Крим не повинен Росією, бо це незаконно», – сказав Шустер.

Нагадаємо, у середу, 4 січня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі чули потужні вибухи у різних районах міста. Зокрема, у районі Фруктового та Солдатського. Також вибухи у Севастополі підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами ППО в окупованому місті спрацювало щонайменше двічі.

Додамо, що раніше жителі Сімферополя у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек. У мережі місцеві жителі припускають, що звуки вибухів були пов'язані з роботою систем російських ППО. При цьому представники окупаційної «влади» не коментували дану інформацію.

Окупаційна влада у Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати. За словами гауляйтера Михайла Розвожаєва, системи ППО збили два безпілотники у районі Бельбека – авіабази росіян (до 2014 це був міжнародний аеропорт).

Раніше повідомляли, що самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року.

Рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів, а також так званих «міністерств» окупаційного режиму.

При цьому Аксьонов переконував, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади».

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Теги: Крим НАТО деокупація росія війна

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