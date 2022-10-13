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Путін на саміті в Астані постійно кашляв (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін на саміті в Астані постійно кашляв (відео)
Чутки про хвороби кремлівського очільника ширяться давно
скріншот із відео

У диктатора явно нелади зі здоров'ям: він має нездоровий колір обличчя і захриплий 

Кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан). Путін під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий. 

Цікаво, що господар Кремля у своїй промові жодного разу не згадав про війну в Україні. 

Як відомо, чутки про хвороби кремлівського очільника ширяться давно. Днями російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Користувачі соцмереж відзначили дещо дивну поведінку Путіна під час розмови.

Путін на зустрічі з президентом ОАЕ поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Додамо, раніше президент РФ Володимир Путін дивно поводився під час зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. 

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Теги: хвороби диктатор Казахстан путін відео

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