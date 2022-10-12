Соратник Путіна назвав США «Піндостаном» та пригрозив ядерною зброєю

Третій президент Росії накинувся з образами на адресу США

Дмитро Медведєв на тлі війни в Україні висловився у бік Пентагону. Російський чиновник назвав штаб-квартиру міністерства оборони США «Піндостаном». Про це він написав у своєму Телеграм.

«Цікаво, з урахуванням великих географічних знань американців, чи знають вони точне місце, де знаходиться країна 404? А в Піндостані ще один старий дурень знайшовся, хоч і колишній. Леон Панетта, ексдиректор ЦРУ та міністр оборони, сказав, що США повинні бути готові використати всі військові засоби, включаючи літаки та крилаті ракети, проти Росії, щоб гарантувати, що наша країна не зможе загрожувати Україні», – написав заступник секретаря російського радбезу.

Окрім цього Медведєв згадав про ядерну зброю.

«Він же сам чудово розуміє, які цілі у відповідь внесені в програму російських сил ядерного стримування. І чого несе тоді таку завірюху? Хоча частково зрозуміло. 84 роки…», – додав російський чиновник.

Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук Дмитра Медведєва та Марію Захарову. За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України третьому президенту Росії може загрожувати від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої згідно зі ст.110 ч.2 Кримінального кодексу України.

До слова, Путін передав через Медведєва «останнє попередження» США та Європі. Поплічник кремлівського диктатора вчергове погрожує світові застосування ядерної зброї.