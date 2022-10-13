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Канада в ООН порівняла Путіна із дитиною, яка вбиває батьків і кричить «я сирота»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада в ООН порівняла Путіна із дитиною, яка вбиває батьків і кричить «я сирота»
фото з відкритих джерел

Росія порушує український суверенітет і територіальну цілісність

Російський диктатор Володимир Путін має фобії, через це порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявив постійний представник Канади в ООН Боб Рей під час спеціальної сесії Генеральної Асамблеї. Чиновник зазначив, що «ніякої русофобії» у світі немає, а президент РФ Володимир Путін має «щось на кшталт фобії» і нагадує дитину, яка вбиває своїх батьків і потім кричить «рятуйте мене я сирота».

«Немає ніякої русофобії, це її (Росії – ред.) власні літаки, танки, її власна зброя, це саме вони зрівнюють із землею російськомовні міста і знищують російськомовне населення на сході України», – наголосив Рей.

Він зауважив, що ніхто не хоче применшувати суверенітет чи територіальну цілісність Росії. «Міжнародний суд заявив, що немає ніяких доказів на підтвердження цих заяв Росії, але сама Росія двічі порушила український суверенітет і територіальну цілісність», – додав постійний представник Канади в ООН.

Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією  окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.  За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 – проголосували проти. У свою чергу представник Китаю Ген Шуан під час засідання Генасамблеї ООН закликав Україну до діалогу з Росією. 

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Теги: суверенітет танки путін диктатор населення Канада росія президент зброя ООН армія чиновник

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