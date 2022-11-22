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Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
Кремлівський диктатор не робить висновків із уроків історії
фото з відкритих джерел

Пєсков переймається про репутацію свого хазяїна

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков закликав не порівнювати російського диктатора Володимира Путіна з першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим. Його слова цитують російські ЗМІ.

У розмові з журналістам Пєсков спробував пояснити, мовляв, нюанси Карибської кризи та вторгнення в Україну відрізняються. Вийшло в нього так собі.

«Навряд чи доречні порівняння, Путін – це Путін, а Хрущов – він був Хрущовим, царство йому небесне. Тому тут я не думаю, що можна Путіна з кимось порівнювати», – наголосив Пєсков.

Проте рупор Кремля не зміг втриматися, щоб не спробувати знайти винних агресії своєї країни-терористки. Мовляв, у в обох випадках (Карибська криза та вторгення Росії в Україну – ред.) про зіткнення Росії та колективного Заходу на чолі із Вашингтоном.  

«Це предмети схожі, але, з іншого боку, нюанси, звичайно, різні», – не дуже зрозуміло підсумував Пєсков.

Раніше ізраїльський політолог Яків Кедмі порадив росіянам використати досвід Карибської кризи і зробити висновки щодо своєї кривавої політики.

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Теги: війна путін криза

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