«Путін вже програв». Сенатор США – про війну РФ проти України

Воєнні дії ще якийсь час триватимуть на території України

Президент Росії Володимир Путін ніколи не досягне своєї мети у війні проти України, тому що українці битимуться до смерті, щоб РФ не змогла окупувати країну. Таку думку в інтерв'ю «Європейській правді» висловив голова республіканського крила комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш.

«Я справді так вважаю... Те, що ви робите, – неймовірно вражаюче, і це вже вразило увесь світ. І це зараз ключове: Путін уже програв. Хоча він наразі ще не знайшов, як йому вийти з усього цього, він ще шукатиме цей вихід», – вважає американський сенатор.

За словами Ріша, воєнні дії ще якийсь час триватимуть.

«Ми постійно говоримо з… військовими про те, яка зброя їм потрібна для перемоги, і на перших позиціях вони називають усе, що допоможе контролювати повітряний простір, як-от системи протиповітряної оборони. Зараз ми досягли великого успіху в цьому, але можемо робити ще більше. Контроль повітря – це мета, якої потрібно досягти, щоб перемогти росіян. Бо щоразу, як ви сходитеся з ними у двобої на землі, ви їх перемагаєте», – наголосив сенатор США.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще $37,7 млрд як екстрену допомогу Україні. Також зазначимо, що 10 листопада Вашингтон виділив $400 млн військової допомоги Україні з акцентом на системи ППО.

Тим часом адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Крім того, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю €55,6 млн. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.