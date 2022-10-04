Лукашенко публічно зізнався, що є пособником Путіна

Диктатор заявив: годує та лікує російських військових

Сьогодні, 4 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду із представниками міноборони і публічно визнав свою участь у війні РФ проти України. За словами Лукашенка, він не приховує участі своєї країни, однак власними методами. Буцімто, Білорусь не хоче, щоб війна прийшла і до них.

«Ми нікуди не посилали своїх військових, але з території Білорусі в спину росіянам стріляти не будуть», – сказав диктатор.

За його словами, Білорусь лікує і годує росіян, але й буцімто допомагає біженцям, яких «по 400-500 людей на добу прибуває з України».

Лукашенко заявив, що начебто під прикриттям війни на Білорусь може бути вчинений напад із боку Польщі, Литви та Латвії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 4 жовтня, провів нараду з представниками міноборони країни. Під час цього заходу диктатор розповів: буцімто має інформацію, що опозиціонери готуються «розібратися» з ним.