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Лукашенко публічно зізнався, що є пособником Путіна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лукашенко публічно зізнався, що є пособником Путіна
Білоруський самопроголошений глава розказав, як допомагає Кремлю воювати
фото з відкритих джерел

Диктатор заявив: годує та лікує російських військових 

Сьогодні, 4 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду із представниками міноборони і публічно визнав свою участь у війні РФ проти України. За словами Лукашенка, він не приховує участі своєї країни, однак власними методами. Буцімто, Білорусь не хоче, щоб війна прийшла і до них.  

«Ми нікуди не посилали своїх військових, але з території Білорусі в спину росіянам стріляти не будуть», – сказав диктатор.

За його словами, Білорусь лікує і годує росіян, але й буцімто допомагає біженцям, яких «по 400-500 людей на добу прибуває з України».  

Лукашенко заявив, що начебто під прикриттям війни на Білорусь може бути вчинений напад із боку Польщі, Литви та Латвії.  

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 4 жовтня, провів нараду з представниками міноборони країни. Під час цього заходу диктатор розповів: буцімто має інформацію, що опозиціонери готуються «розібратися» з ним.

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Теги: Білорусь війна диктатор Міноборони напад президент Олександр Лукашенко

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