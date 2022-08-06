Путін після Ердогана зустрівся з Кадировим: про що говорили

Путін і Кадиров після зустрічі із Ердоганом вирішили обговорити «економічний розвиток Чечні»

Президент Росії на зустріч із турецьким колегою взяв одіозного лідера Чечні

Володимир Путін та Рамзан Кадиров мали розмову після зустрічі хазяїна Кремля із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє Telegram-канал прокремлівського ЗМІ РІА «Новості».

За інформацією, яку надав ЗМІ прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, розмова відбулася учора, 5 серпня, увечері. Путін і Кадиров, зазначив Пєсков, обговорювати питання «економічного розвитку Чечні».

Очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров був включений до складу російської делегації на переговорах із турецькими колегами. Відео приїзду Кадирова на переговори було оприлюднене у соцмережах та месенджерах.

Нагадаємо, учора, 5 серпня, Володимир Путін зустрівся із Реджепом Ердоганом. Сторони обговорили будівництво атомної електростанції «Аккую» та роботу газопроводу «Турецький потік».

Можливе виробництво у Росії або закупівлі у Туреччини безпілотників Bayraktar Росія і Туреччина на переговорах не згадували.