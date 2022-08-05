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Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі

Надія Клочко
glavcom.ua
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
Переговори лідерів Росії і Туреччини тривали більш ніж чотири години
фото: російські ЗМІ

Питання про постачання Росії безпілотників Bayraktar навіть не обговорювалося

Переговори президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна завершилися. Вони тривали трохи більше чотирьох годин. Про це повідомляє сайт Кремля.

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президенти за підсумками переговорів ухвалили спільну заяву.

Як зазначається у повідомленні на сайті Кремля, на початку зустрічі Путін заявив, що президенти поговорять про спільні великі проєкти – такі як будівництво атомної електростанції «Аккую» чи робота «Турецького потоку», який, за словами російського президента, постачає російський газ «не тільки для споживачів у Туреччину, а й для споживачів у Європі».

За словами Пєскова, Путін та Ердоган не обговорювали питання можливого виробництва у Росії або закупівлі у Туреччини безпілотників Bayraktar.

Також повідомляється, що лідери двох країн наголосили на необхідності повного виконання стамбульської «зернової угоди», включаючи безперешкодний експорт російського зерна та добрив. Водночас питання війни Росії проти України не обговорювалися.

«Акцентовано необхідність забезпечити повне виконання Стамбульської пакетної угоди відповідно до її духу та літери, включаючи безперешкодний експорт російських зерна, добрив та сировини для їх виробництва», – йдеться у спільній заяві двох президентів, опублікованій за підсумками переговорів.

Росія та Туреччина підтвердили прихильність до політичної єдності та територіальної цілісності Сирії та рішучість діяти у щільній координації з питань боротьби з терористичними організаціями. У спільній заяві двох президентів також йдеться, що Росія і Туреччина підтримують триває політичний процес у Лівії, заснований на чільній ролі лівійців.

Як повідомив журналістам віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, на переговорах президентів Росія та Туреччина домовилися про те, що переходять на оплату за постачання російського газу в рублях.

«Президенти домовилися про те, що ми починаємо частково постачання газу та їхню оплату в рублях», – сказав Новак.

Чиновник додав, що питання співпраці у банківсько-фінансовій сфері також обговорювалися Путіним та Ердоганом. Зокрема, ішлося про те, щоб російські комерційні компанії та приватні особи мати можливість розраховуватися під час туристичних поїздок та у процесі товарообігу у національних валютах.

Як відомо, сьогодні, 5 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з візитом до Сочі, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Планується, що Ердоган пробуде у Росії один день. 

Раніше у Кремлі заявляли, що Путін та Ердоган, ймовірно, обговорять співпрацю з турецьким виробником безпілотників Bayraktar. За інформацією пресслужби Кремля, Путін та Ердоган будуть говорити про двосторонню співпрацю, включаючи перспективи розширення торговельно-економічних зв'язків і хід реалізації спільних стратегічних проєктів у сфері енергетики.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». Ердоган заявив, що нібито західні політики погано ставляться до Путіна. Окрім того, він зазначив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

Додамо, що генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії. Згодом керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що його відомство наразі не розглядає питання можливої співпраці з Росією щодо спільного виробництва безпілотників.

Читайте також: Посол України у Туреччині – про крадене зерно, Bayraktar і турецько-російські відносини
Теги: росія Туреччина Реджеп Таїп Ердоган путін

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