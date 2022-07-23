Кадиров готується до громадянської війни у Росії

Влада Путіна виявляється такою ж ілюзією, як могутність російської армії

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил желание обзавестись ПВО. «В горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», – написал он в Telegram. ПВО это Кадыров предложил разместить «на месте танковой части в Шалинском районе», то есть в нескольких десятках километров от родового села Кадырова Центорой.

Вот не подскажете ли: кто именно бомбил Чечню во время двух чеченских войн? Неужто Украина? От кого Кадыров собирается обороняться с помощью ПВО?

Ведь против исламистов ПВО пока не нужен.

И вообще, зачем ПВО Кадырову, если он только что в двух роликах принял «капитуляцию от Зеленского» и заявляет (в том же тексте): «Мы готовы с легкостью забрать Киев и страны НАТО». «Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира». «Готовьте белые флаги! Ахмат – сила! Аллаху Акбар!»

На самом деле, реальный способ использования этого ПВО я вижу только один: защита от российских ракет и авиации во время гражданской войны, которая может последовать за крахом украинской авантюры и поражением Путина. И само это предложение наглядно показывает, что Кадыров думает о перспективах режима и к чему готовится.

Так отличаются пиар и реальность.

В пиаре мы имеем бесчисленные тик-токи, на которых войска Кадырова сражаются с многоэтажками. Мы имеем шутовские видео, на которых актер, играющий Зеленского, подписывает перед Кадыровым (не перед Путиным) капитуляцию, и бесконечные заверения в готовности «в пух и прах разнести лживо-демократическую, псевдо-либеральную и военно-варварскую кампанию западных государств».

В реальности мы имеем Кадырова, который бережет свои войска, в отличие от Путина, который россиян тратит. Бережет для важной войны. И делает предложение разместить ПВО в Чечне.

Самое поразительное в этом – не эта тактика Кадырова (она как раз стратегически продуманна и разумна). Самое поразительное – что Путин это терпит.

Такие отношения, как между Путиным и Кадыровым, в истории случались довольно часто. Например, во время распада Римской империи, когда главными боеспособными войсками из-за всеобщего воровства и коррупции становились варварские части, которых брали на службу империи потому, что иначе эти же самые варвары империю грабили. К примеру, Феодосий, назначенный императором затем, чтобы победить готов, перешедших в 376 г. н. э. Дунай и убивших его предшественника, этих готов не победил, а принял их в свои войска и использовал потом в войне против другой половины империи.

Феодосий был вообще патологический лгун и самодержец, с которого начался неотвратимый распад империи и поглощение ее варварами, – но даже и Феодосий имел достаточно предусмотрительности для того, чтобы во время битвы при Фригиде послать войска варваров в бой первыми, так что в первый день битвы полегло 10 тыс. готов, и ликующий хронист писал, что в этот день империя одержала две победы: одну – над противником, а другую – над своими собственными войсками в лице готов.

Любой мог ожидать, что Путин будет вести себя хотя бы как Феодосий.

Что в прорывы, на тяжелые направления, на самые важные бои будут бросаться кадыровцы, тем более что их лидер постоянно хвастается своей готовностью быть солдатом Путина против растленного Запада.

Но вместо этого тратили кого угодно: гвардейские части, морскую пехоту, ДНРовцев, а кадыровцы снимали тик-токи. И Путин это терпел!

Либо распад реальности в его голове зашел так далеко, что он уже не может отличить тик-ток от действительности, – либо распад власти Путина зашел так далеко, что он уже не может приказать Кадырову.

И вообще страна, где армий, как выясняется, несколько (одна – штатная, другая – «кадыровцы», третья – «вагнеровцы», четвертая – «ополчение ДНР»), вызывает большие вопросы с точки зрения реальной военной управляемости. Такого рода феодализация вооруженных сил характерна для архаичных слабоцентрализованных режимов с избыточным насилием, а не для современных государств.

Дорога Путина в альтернативную реальность, собственно, и начиналась с Чечни. Чеченская история сыграла огромную роль в образовании того агрессивного, параноидального режима, который сейчас сносит с лица земли украинские города и в тех, что снесены до конца, устраивает «фильтрационные» лагеря.

Войны Путина начинались с войны в Чечне, и эту войну он, с его точки зрения, выиграл. Он победил там, где проиграли в Ираке и Афганистане США. Он снес с лица земли Грозный, прогнал чеченцев через подвалы и пытки, и в результате получил вышколенные ряды верных кадыровцев, чей лидер клянется всех победить для Путина.

Проблема, разумеется, в том, что это было фикцией с самого начала. Войну между Россией и Чечней выиграла не Россия, а Кадыров.

Россия платила дань, как ослабевшие египетские фараоны платили дань хабиру, китайские императоры – киданям, а византийские – болгарам. Чечня не только пользовалась автономией, но и вмешивалась в российские финансовые разборки – от дачи Чубайса до знаменитого «Стройгазконсалтинга» Манасира Зияда. Крупнейшие российские предприниматели – я не шучу – в ответ на вопрос «зачем вам в офисе такие тяжелые бронированные двери?» – отвечали: «Чтобы успеть дозвониться до друзей в Кремле, если нагрянут кадыровцы».

Очень возможно, что пример Чечни вдохновил Путина на Украину. Он и в самом деле решил, что если разбомбить Харьков и Николаев, а в Мариуполе устроить концлагеря, то рано или поздно в этой бочке выведется крысиный король, который съест всех остальных и скажет: «Мои украинцы готовы служить тебе, Путин, и завоевывать для тебя страны НАТО».

Война – большая проверка реальности – расставила все по местам. Кадыровцы вовсе не ложатся десятками тысяч во время штурма Мариуполя. Они вместо этого снимают тик-токи и готовятся к настоящей войне, а Путин даже не смеет этому противостоять. Власть Путина оказывается такой же иллюзией, как мощь российской армии.

А что касается Кадырова – то ему после ПВО остается только еще потребовать себе ядерного оружия. Ради вящего служения Путину и для борьбы с неверным НАТО, разумеется.

Джерело: novayagazeta.eu

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