  1. Головна
  2. Новини
  3. Кадиров запанікував через Himars і просить Кремль про захист
рус
    Новини

    Кадиров запанікував через Himars і просить Кремль про захист

    Кадиров запанікував через Himars - Кадиров запанікував через Himars і просить Кремль про захист
    Кадиров запанікував через Himars
    фото: /РИА «Новости»

    Кадиров хоче розмістити базу ППО у горах Чечні

    Самопроголошений ватажок Чечні Рамзан Кадиров запанікував через західну зброю Himars, яка за останній тиждень радикально покращила купу російських окупантів разом зі складами та командними пунктами, і попросив Кремль розмістити базу ППО у горах Чечні.

    Кадиров запропонував розмістити системи ППО на місці танкової частини у Шалінському районі республіки, про це він написав у Telegram.

    Він підкреслив, що за нинішніх умов Росії потрібні нові стратегічні військові рішення і на південних рубежах Росії «як ніколи потрібні системи ППО».

    Кадиров зазначив, що від противника будь-якої миті можна очікувати будь-що, тому необхідні «запобіжні тактичні заходи».

    Раніше повідомлялося, що небо Кримського півострова, Керченської протоки та регіонів Північного Кавказу посилять модернізованими комплексами ППО С-300ПМ.

    Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270. Представник української розвідки зазначив, що сьогодні саме через Крим Росія переправляє озброєння і техніку у тимчасово захоплені райони Півдня України.

    Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live» заявив, що Кримський міст стане об'єктом українських атак, як тільки з'явиться технічна можливість.

    Відомо також, що після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.

    Читайте також:
    Теги: Крим росія окупанти війна Рамзан Кадиров військові Україна Кримський міст озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кадиров запанікував через Himars і просить Кремль про захист