Кадиров запанікував через Himars і просить Кремль про захист

Кадиров хоче розмістити базу ППО у горах Чечні

Самопроголошений ватажок Чечні Рамзан Кадиров запанікував через західну зброю Himars, яка за останній тиждень радикально покращила купу російських окупантів разом зі складами та командними пунктами, і попросив Кремль розмістити базу ППО у горах Чечні.

Кадиров запропонував розмістити системи ППО на місці танкової частини у Шалінському районі республіки, про це він написав у Telegram.

Він підкреслив, що за нинішніх умов Росії потрібні нові стратегічні військові рішення і на південних рубежах Росії «як ніколи потрібні системи ППО».

Кадиров зазначив, що від противника будь-якої миті можна очікувати будь-що, тому необхідні «запобіжні тактичні заходи».

Раніше повідомлялося, що небо Кримського півострова, Керченської протоки та регіонів Північного Кавказу посилять модернізованими комплексами ППО С-300ПМ.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270. Представник української розвідки зазначив, що сьогодні саме через Крим Росія переправляє озброєння і техніку у тимчасово захоплені райони Півдня України.

Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live» заявив, що Кримський міст стане об'єктом українських атак, як тільки з'явиться технічна можливість.

Відомо також, що після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.

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