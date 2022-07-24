Кадиров почав шантажувати Європу російським газом

Рамзан Кадиров натякнув на «оголошення повномасштабної війни» Україні, а також на газовий шантаж Європи цієї зими

Очільник Чечні пригрозив Україні «повномасштабною війною» із використанням усієї можливої зброї

Рамзан Кадиров несподівано заговорив про можливість оголошення Росією «повномасштабної війни» Україні та газових проблем у Європі. Про це очільник Чеченської республіки написав у Telegram рівно через п’ять місяців після початку цієї війни, яку в Росії влада називає «спеціальною військовою операцією».

При цьому Кадиров заявив про «використання усіх видів озброєння». За словами чеченського лідера, до цієї «повномасштабної війни» Росію, звісно ж, штовхає Захід.

Рамзан Кадиров заявив, що Україна, якщо хоче уникнути війни (яка триває уже п’ять місяців – ред.), має скинути президента Володимира Зеленського та інших керівників держави.

Інакше, натякнув керівник Чечні, у Європи будуть проблеми із російським газом: «Цієї зими Росія не зможе вчасно обігріти всіх газом. Точніше, зможе, але не захоче».

Нагадаємо, попри заяви про повномасштабну війну, Кадиров передумав відправляти в Україну «елітний» загін бойовиків.

Також очільник Чечні готується до громадянської війни у Росії.

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