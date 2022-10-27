Путін кашляв та говорив про деградацію. Виступ диктатора на «Валдаї»

Президент держави-агресорки Росії говорив про зміни клімату, російську культуру та «ворожий захід»

Російський диктатор Володимир Путін виступив на «Валдайському форумі». Він поділився своїми роздумами про відносини Росії та Заходу, гей-паради і цінності, а також про «брудну політику Заходу».

Головною темою виступу диктатора його ідея про «світ після гегемонії». Під час промови він багато разів вживав фразу «однополярний світ» та традиційно для себе критикував Захід.

Путін звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні та заявив про «масштабну системну кризу» у світі.

«Події продовжують розвиватися за негативним сценарієм. Ба більше, вони переросли в масштабну системну кризу. І не тільки у військово-політичній, а й в економічній та гуманітарній сферах. Так званий Захід в останні роки – і особливо в останні місяці – зробив низку кроків на загострення. Але вони завжди грають на загострення – це і розпалювання війни в Україні, це провокації навколо Тайваню, і дестабілізація світового продовольчого та енергетичного ринків».

Під час свого виступу Путін мав хворобливий вигляд – блідий та часто покашлював. Також варто відзначити, що Путін більш ніж на годину запізнився на захід.

Цитати з виступу Путіна

«У світі спостерігається деградація світових інститутів, розмивання принципу колективної безпеки, підміна міжнародного права «правилами».

«Політика Заходу кривава та брудна, вона заперечує суверенітет країн та народів (це розпалювання Заходу війни в Україні, провокації навколо Тайваню, ситуація з продовольством у світі)».

«У сучасному світі відсидітися навряд чи вдасться, вітер, що посіяв, пожне бурю».

«У Заходу немає жодної єдності – це конгломерат».

«Перед людством два шляхи: накопичувати тягар проблем або спробувати разом знайти хоч і не ідеальні, але працюючі рішення».

«Будь-яка альтернативна точка зору вважається на Заході підривною пропагандою та загрозою демократії, скрізь бачать підступи Кремля, лібералізм змінився до невпізнання, до абсурду».

Нагадаємо, Росія провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Кремлівський диктатор також заявив про ядерну загрозу, яка нібито іде з боку України, повторивши фейк про «брудну бомбу» України.

Інститут вивчення війни (ISW) раніше зазначив, що висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.