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Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
Володимир Путін виступив перед учасниками екологічного форуму на Камчатці
скріншот із відео

«Країна сонця, що сходить, — це Росія»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що справжньою країною сонця, що сходить, є Росія, а не Японія. Адже, за його словами, російська Чукотка розташована східніше від Японії. Про це Путін сказав під час зустрічі з учасниками екологічного форуму на Камчатці, повідомляють російські ЗМІ.

«Східніше від Японії знаходиться Нова Зеландія, а східніше від Нової Зеландії – російська Чукотка. Тому країна сонця, що сходить, – це Росія», – сказав російський президент.

Свою промову Путін виголошував, йорзаючи на стільці та намагаючись зайняти напівлежачу позу, а також хазяїн Кремля під час виступу робив дивні рухи ногами – він викручував стопи. 

Як відомо, Японію у світі називають країною сонця, що сходить. Цю назву також можна вважати історичною, адже близько сьомого століття назву країни стали позначати трьома ієрогліфами – «Країна, де сходить сонце». У восьмому столітті цей запис спростили на «Основа сонця». Зазначимо, що про важливість сонця як символу Японії свідчить і те, що червоний сонячний диск зображений на прапорі держави.

Нагадаємо, 1 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін виступав перед дітьми в Калінінграді. Під час відкритого уроку із назвою «Розмова про важливе» президент РФ заявив школярам, що «працьовитість – це окремий талант, а не просто гумова попа».

Також раніше російський диктатор Володимир Путін побував із робочою поїздкою у Калінінграді. Там він «поспілкувався із жителями регіону». При цьому спілкування виглядало досить кумедно.

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Теги: росія Японія путін

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