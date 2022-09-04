Пугачова пояснила різницю між Горбачовим і Путіним

Співачка не називала прізвищ політиків, але користувачі зрозуміли її меседж

Алла Пугачова у своїх соцмережах прокоментувала смерть Михайла Горбачова. Як відомо, перший та останній президент СРСР помер у віці 91 року після тривалої хвороби. Пугачова була присутня на церемонії прощання з політиком, яка проходила 3 вересня.

«Давно я так не плакала. Пішла епоха, в якій ми здобули свободу, перестали бути «імперією зла» для всього світу і зник страх за майбутнє своїх дітей. І головне. Горбачов відкидав насильство як засіб політики та утримання власної влади. Все не без гріха, і політики також. Головне, щоб помилки не були смертельними для всього людства. Кудись зникло людинолюбство та шляхетність. Зникло вміння йти на компроміс. Якщо цей компроміс на користь народу, який мріє жити без тривоги за майбутнє своїх дітей. Давайте шукати разом. Сподіваюся, ще не пізно».

Нагадаємо, що після початку військової спецоперації в Україні Алла Пугачова покинула Росію разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми. Якийсь час сім'я проживала в Ізраїлі, після чого переїхала до Латвії. Галкін відкрито засуджує дії російської влади. Пугачова своєї думки раніше не висловлювала.

Раніше Алла Пугачова спантеличила поведінкою на похороні Горбачова. Біля тіла політика співачка щось прошепотіла і зробила характерний жест. Вона начебто пригрозила померлому пальцем.