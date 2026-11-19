Володимир Путін зробив заяви щодо завершення війни проти України після переговорів у Китаї

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна має погодитися на запропоновані раніше компроміси для завершення війни. За його словами, ці пропозиції обговорювалися ще до російсько-американського саміту в Анкориджі на Алясці. Водночас очільник Кремля заперечив підготовку Росії до війни з Європою у 2030 році. Про це Путін сказав на пресконференції після переговорів із Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном, повідомляє «Главком».

За словами Путіна, якщо українська влада прагне завершення війни, вона повинна погодитися на компромісні пропозиції, які обговорювалися ще до зустрічі президентів Росії та США в Анкориджі.

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Водночас російський диктатор не уточнив, які саме положення цих пропозицій Київ має прийняти. Він також не повідомив, чи змінилися вимоги Москви після переговорів на Алясці.

Йдеться про саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна, який відбувся 15 серпня 2025 року в Анкориджі. Тоді президенти США та Росії обговорювали можливі шляхи завершення російсько-української війни. Однак зустріч завершилася без підписання мирної угоди або оголошення про припинення вогню.

Після саміту російські посадовці неодноразово посилалися на так звані «домовленості Анкориджа», стверджуючи, що Москва та Вашингтон нібито досягли певного порозуміння щодо умов завершення війни. Водночас повного офіційного переліку цих домовленостей сторони не оприлюднили.

За повідомленнями західних ЗМІ, під час переговорів Росія наполягала на територіальних поступках з боку України, зокрема на передачі Москві контролю над усією територією Донецької області. Також серед російських вимог раніше фігурували відмова України від вступу до НАТО та обмеження військової співпраці із західними партнерами. Водночас немає підтвердження, що саме ці умови були погоджені сторонами в Анкориджі.

Українська влада неодноразово наголошувала, що питання територіальної цілісності не може вирішуватися без участі Києва, а будь-які домовленості про завершення війни повинні передбачати надійні гарантії безпеки.

Окремо під час пресконференції Путін прокоментував заяви європейських політиків щодо можливої війни Росії з Європою до 2030 року.

Російський диктатор запевнив, що Москва нібито не готується до такого конфлікту, однак постійно чує від представників Євросоюзу заяви про відповідні плани та загрози.

При цьому Путін неодноразово звинувачував європейські держави в ескалації напруженості, попри те, що саме Росія у 2014 році розпочала збройну агресію проти України, а в лютому 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заяву Путіна щодо можливої війни Росії з Європою до 2030 року. Тоді очільник Кремля звинувачував європейські держави в підготовці до військового конфлікту та водночас стверджував, що Москва нібито не прагне такого розвитку подій.

Також Трамп назвав головні теми переговорів із Путіним та Сі Цзіньпіном. Серед них американський президент виділив війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та питання скорочення ядерних арсеналів.

Крім того, «Главком» писав про намір Трампа обговорити завершення війни в Україні з керівниками Китаю та Росії. Американський президент заявляв, що Сі Цзіньпін також зацікавлений у припиненні бойових дій.