Російський диктатор Володимир Путін за підсумками тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені зробив низку заяв щодо війни проти України, міжнародної безпеки та майбутніх відносин Москви з Вашингтоном. Очільник Кремля назвав зустріч успішною, водночас знову звинуватив Україну в розв'язанні війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення російського державного агентства ТАСС.

За словами Путіна, тристоронній саміт відбувся у відвертій атмосфері та дозволив учасникам краще зрозуміти позиції одне одного. Він зазначив, що спочатку було складно очікувати вільної дискусії між керівниками трьох держав, однак Сі Цзіньпіну вдалося створити необхідні умови для переговорів.

«Зустріч із Сі Цзіньпіном і Трампом вдалася та була дуже корисною», – заявив очільник Кремля.

Путін назвав тристоронній формат успішним та висловив сподівання на продовження таких контактів. На його думку, міжнародна безпека значною мірою залежить від відносин Росії, Китаю та США.

Говорячи про відносини зі Сполученими Штатами, російський диктатор заявив, що краще мати домовленості з Вашингтоном, навіть якщо їх складно реалізувати, ніж узагалі залишатися без них. Він також стверджував, що має з Трампом спільні погляди та підходи до окремих питань.

Окремо Путін прокоментував позицію американського президента щодо війни в Україні. За його словами, Трамп щиро прагне завершення бойових дій та відновлення співпраці між США і Росією.

Водночас очільник Кремля повторив звинувачення на адресу української влади. Він заявив, нібито саме Київ розпочав війну на сході України, а Росія протягом восьми років намагалася врегулювати ситуацію. Ці твердження є частиною російської пропаганди, оскільки саме РФ розпочала збройну агресію проти України у 2014 році, окупувавши Крим та розв'язавши бойові дії на Донбасі.

Також Путін заявив, що українська влада нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій через необхідність проведення виборів після завершення війни. При цьому він не навів доказів на підтвердження такого твердження.

Російський диктатор знову порушив тему можливих компромісів щодо завершення війни. За його словами, США запропонували певні варіанти врегулювання, однак Україна та європейські держави поки не погоджуються на них. Конкретних умов цих пропозицій Путін не розкрив.

Окремо він повідомив, що під час переговорів із Трампом та Сі Цзіньпіном обговорювали питання демократії та міжнародного порядку. Путін також висловив переконання, що три держави несуть особливу відповідальність за підтримання глобальної стабільності.

Попри позитивну оцінку переговорів, російський диктатор не оголосив про конкретні домовленості щодо припинення війни проти України, встановлення режиму припинення вогню або виведення російських військ.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп анонсував обговорення війни в Україні з Путіним і Сі Цзіньпіном. Американський президент заявив про зацікавленість у завершенні бойових дій та висловив переконання, що китайський лідер також підтримує такі зусилля.

Також Сі Цзіньпін назвав першу тристоронню зустріч історичною подією. Китайський лідер наголосив, що відносини між великими державами безпосередньо впливають на міжнародну стабільність, а їхнє протистояння може призвести до глобального хаосу.

Крім того, «Главком» із посиланням на The Washington Post писав про суперечливі цілі учасників саміту. За оцінкою видання, Трамп прагнув досягти домовленостей щодо ядерного роззброєння, Путін – просунути російські умови завершення війни проти України, а Сі Цзіньпін – зміцнити дипломатичні позиції Китаю.