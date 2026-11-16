Трамп озвучив три головні питання зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном

Американський президент планує обговорити війну в Україні та Ірані, а також скорочення ядерних арсеналів

Президент США Дональд Трамп назвав три головні питання, які має намір обговорити під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Йдеться про війну в Україні, конфлікт в Ірані та ядерне роззброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви американського президента під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За словами Трампа, він планує порушити питання скорочення ядерних арсеналів. Американський президент вважає поширення ядерної зброї небезпечним і хоче обговорити з Путіним та Сі Цзіньпіном можливості ядерного роззброєння.

Ще однією темою стане війна в Ірані. Трамп також має намір обговорити ситуацію навколо України, хоча раніше представники Білого дому повідомляли, що українське питання не планують включати до порядку денного тристоронніх переговорів.

Зустріч лідерів США, Росії та Китаю запланована на 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Водночас наразі невідомо, чи вдасться сторонам досягти конкретних домовленостей за підсумками переговорів.

Нагадаємо, Трамп раніше заявляв про намір відновити діалог із Москвою та Пекіном щодо контролю над ядерними озброєннями. Він неодноразово наголошував на необхідності скорочення ядерних арсеналів провідних світових держав.

Варто нагадати, що Росія та Китай передали американській стороні свої пропозиції щодо тексту спільного документа, який можуть ухвалити президенти Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп під час зустрічі в Китаї. У Кремлі сподіваються, що за підсумками переговорів лідери трьох держав підпишуть історичне комюніке.