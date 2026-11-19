Володимир Путін після переговорів у Китаї заявив про відмову від домовленостей щодо припинення вогню після ударів по Кримському мосту

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва відмовляється від обговорення можливого припинення вогню в окремих сферах після українських ударів по Кримському мосту. За його словами, відповідні пропозиції раніше розглядали на засіданні Ради безпеки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Медузу», яка цитує російське державне агентство ТАСС.

«Після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо», – заявив Путін.

Російський диктатор стверджує, що до останніх атак на Керченську переправу обговорював із членами Ради безпеки РФ можливість припинення вогню в окремих сферах. Водночас він не уточнив, яких саме напрямів могло стосуватися потенційне перемир'я та чи надходили відповідні пропозиції українській стороні.

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Заява пролунала 19 листопада після тристоронніх переговорів Путіна з президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї. Під час спілкування з журналістами очільник Кремля також пригрозив відповіддю на українські удари по Кримському мосту.

При цьому заява Путіна стосувалася можливого припинення вогню в окремих сферах. Російський президент не уточнив, чи означає його позиція відмову від усіх подальших переговорів щодо завершення війни проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ураження Кримського мосту українськими ракетами «Нептун». У ніч проти 19 листопада Сили оборони завдали удару по залізничній частині переправи. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив пошкодження залізничного полотна та перекриття руху мостом.

Також Росія оголосила про тимчасове припинення залізничного руху Керченським мостом. Міністерство транспорту РФ повідомило про зупинення поїздів після нічної атаки, однак не уточнило характер пошкоджень.

Крім того, «Главком» писав, що Путін раніше утримувався від публічних коментарів щодо пошкоджень Кримського мосту. Перед поїздкою до Китаю російський диктатор не зробив окремої заяви про наслідки атак, хоча його речник Дмитро Пєсков повідомляв про обговорення ситуації з міністром транспорту РФ.