Європа готується до війни з Росією до 2030 року – Путін

Путін заявив про готовність Росії до можливого військового конфлікту з Європою

Російський диктатор заявив, що Москва нібито не прагне воювати з європейськими країнами, але готова до такого сценарію

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що низка європейських країн готується до можливого військового зіткнення з Росією до 2030 року. За його словами, Москва нібито не зацікавлена у війні, однак готова до неї, повідомляє «Главком».

Путін стверджує, що європейські держави розглядають можливість прямого протистояння з РФ у найближчі роки. Водночас він запевнив, що Росія не прагне такого розвитку подій.

Окремо очільник Кремля заявив, що Захід нібито не зміг досягти своєї мети – завдати Росії стратегічної поразки.

Крім того, Путін попередив європейські країни про наслідки можливого військового конфлікту.

«Якщо дійде до війни Росії з Європою, переможців не буде», – заявив він, додавши, що європейським лідерам не варто про це забувати.

Заяви російського диктатора пролунали на тлі тривалої війни РФ проти України та посилення оборонних заходів європейських держав. При цьому саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

27 жовтня «Главком» повідомляв, що Велика Британія має трохи більше ніж 1000 днів для підготовки збройних сил до потенційного протистояння з Росією. За оцінками британського оборонного керівництва, до 2030 року Москва може наростити військовий потенціал, достатній для нового нападу.

Раніше Politico писало, що європейські посадовці побоюються можливих спроб Кремля перевірити міцність НАТО протягом найближчих двох років. Серед ризиків називають невизначеність щодо майбутньої ролі США в європейській безпеці.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснювали, що російська влада поширює твердження про нібито підготовку Європи до нападу на РФ. На думку фахівців, такі заяви можуть використовуватися для виправдання подальшої агресії та підготовки російського суспільства до ескалації.