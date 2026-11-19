Колишня викладачка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко, яка переїхала до Росії та підтримала повномасштабне вторгнення проти України, поскаржилася на затримання поліцією в Санкт-Петербурзі. Після перебування у відділку вона заявила, що шкодує про свої попередні рішення, повідомляє «Главком».

За словами Більченко, російські правоохоронці доставили її до 78-го відділку поліції на вулиці Маяковського в Санкт-Петербурзі. Вона стверджувала, що поліцейські знайшли формальний привід для затримання, однак не пояснили його справжніх причин.

Колишня викладачка скаржилася на холод у приміщенні та грубе ставлення співробітників поліції. Вона побоювалася, що проведе за ґратами всю ніч, оскільки інших затриманих поступово відпускали, а вона продовжувала залишатися у відділку.

Згодом Більченко опублікувала повідомлення, в якому висловила розчарування своїм становищем у Росії.

«Я шкодую буквально про все. Зараз мене затримано, і я не знаю, чим усе закінчиться. Так само, як і не знаю, яким буде вирок», – написала вона.

У своїх повідомленнях Більченко згадала, що раніше підтримувала російських військових, мала стосунки з учасником війни проти України та займалася волонтерською діяльністю на користь армії РФ. Водночас вона заявила про розчарування життям у Росії, завершивши один із дописів словами: «Це не те. Не мама. Не Батьківщина».

Близько другої години ночі колишня викладачка повідомила, що її відпустили з поліційного відділку. Причини затримання та обставини звільнення залишаються невідомими. Інформації про офіційне висунення їй обвинувачень немає.

Євгенія Більченко раніше працювала професоркою культурології в університеті імені Драгоманова. У 2021 році вона опинилася в центрі скандалу через публічні антиукраїнські висловлювання та підтримку російських наративів. Після звільнення з університету жінка переїхала до РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Більченко відкрито підтримувала російську агресію, використовувала символіку Z, брала участь у проросійських заходах і збирала кошти для російських військових. Згодом вона почала конфліктувати з представниками російського пропагандистського середовища та скаржитися на ставлення до себе.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Більченко поскаржилася на життя в Росії невдовзі після переїзду. У грудні 2021 року вона заявила про цькування та заборону викладати й виступати зі своїми віршами. Колишня професорка скаржилася, що її погляди на «рускій мір» не відповідають очікуванням російського середовища.

Також «Главком» писав про підтримку Більченко російської агресії та підозру, оголошену їй українськими правоохоронцями. За даними слідства, колишня викладачка поширювала матеріали, які виправдовували збройне вторгнення РФ, а також могла бути причетною до збору інформації про розташування українських військових.

Крім того, колишній військовослужбовець «Азову» Станіслав Єрмаков розповів про роль Більченко у встановленні контактів із російськими кураторами. За його словами, саме вона познайомила його з людьми, які згодом залучили його до діяльності на користь Росії. Єрмаков також розповів про підготовку підпалу музею Степана Бандери.