Дональд Трамп під час зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив про намір обговорити війну в Україні з Володимиром Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити завершення війни Росії проти України з головою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі в Китаї. За словами американського лідера, Пекін також зацікавлений у припиненні бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном американський президент наголосив на необхідності завершення російсько-української війни. Він висловив переконання, що китайський лідер поділяє його прагнення до припинення бойових дій.

«Ми хочемо допомогти в тому, що стосується війни між Росією та Україною. Хотіли б бачити її завершення. Думаю, я можу значною мірою говорити від імені нас обох. Гине 25 тис. людей на місяць, переважно військових», – заявив Трамп.

Глава Білого дому також повідомив, що Володимир Путін має приєднатися до переговорів пізніше.

«А президент Путін прибуде сюди трохи пізніше. Тож у нас буде тристороння зустріч», – сказав американський лідер.

Таким чином, Трамп підтвердив намір порушити питання війни в Україні під час переговорів із керівниками Китаю та Росії. Водночас американський президент не уточнив, які саме пропозиції щодо завершення бойових дій планує представити співрозмовникам.

Зазначимо, що наведена Трампом цифра у 25 тис. загиблих щомісяця є його власною оцінкою. Незалежного підтвердження таких втрат у відкритих джерелах немає.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав три головні теми переговорів із Путіним і Сі Цзіньпіном. Американський президент заявляв про намір обговорити війну в Україні, ситуацію в Ірані та скорочення ядерних арсеналів.

Водночас Білий дім раніше повідомляв, що російсько-українська війна не входить до офіційного порядку денного тристоронньої зустрічі. Представники американської адміністрації тоді називали головною темою контроль над ядерними озброєннями. Нова заява Трампа свідчить про зміну його публічної позиції щодо тем переговорів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський пояснив, як Трамп і Сі Цзіньпін можуть вплинути на завершення війни. На думку українського лідера, США та Китай мають економічні важелі тиску на Москву, зокрема можливість запровадження санкцій і обмеження торгівлі з Росією.