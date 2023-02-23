Російський депутат слухав промову Путіна з локшиною на вухах (відео)

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн обурився через цю витівку і попросив керівництво «приструнити свого однопартійця»

Депутат Самарської Держдуми від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Михайло Абдалкін слухав послання диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів із макаронами на вухах. Відповідне відео депутат опублікував у соціальних мережах.

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Після перегляду звернення Путіна Абдалкін із сарказмом заявив, що «нічого подібного за останні 23 роки не чув» і «приємно здивований». Він додав, що дивився послання на прохання керівництва фракції КПРФ.

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Депутат Держдуми Олександр Хінштейн обурився через цей інцидент. Він заявив, що ця «дивна, якщо не сказати більше, витівка доречніша для українського, але не російського депутата». Він попросив керівництво партії «приструнити свого однопартійця».

«Дивна, якщо не сказати більше, витівка більш доречна для українського, але не російського депутата. Сподіваюся, керівництво КПРФ зуміє приструнити свого однопартійця: якщо, звісно, заява про підтримку президента та необхідність консолідації – це не просто слова», – написав він.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також вдався до нового ядерного шантажу.

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До слова, російського президента Путіна під час виступу в Лужниках охороняв комплекс ППО, а під час концерту співаки виконали лемківську пісню «Пливе кача».