Перед виступом Путіна у Лужниках лунала українська похоронна пісня (відео)
Версія пісні росіян була повністю перероблена, але виконувалась українською
Під час концерту у Лужниках перед виступом диктатора Володимира Путіна, співаки виконали лемківську пісню «Пливе кача», яка в Україні стала символом прощання із загиблими воїнами. Версія пісні росіян була повністю перероблена, але виконувалась українською.
Пісня росіян Акіма Апачева і Дар'ї Фрей називається так само, як і українська, але була зіпсована варіантом виконання і змістом. У ній від імені російських військових автори звертаються до полоненого українського військового, називаючи його «Іродом». Також у пісні розповідається, що «в Азовсталі демонів ховають», а «калібри летять лікарями хворого українства».
Текст пісні:
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів ховати
Серед степу палала хата
Богоматір народити немовлято
Хто там старший серед полонених?
Руш впереду руки за голову
Розгорнися, сiдай, дозволено
Є розмова з холоду в полум'я
Вісім років минуло вироком
Що тепер мені скажеш Іроде?
Де ховати вас усіх могилами?
Що робитимуть ваші сироти?
Я стояв тут, стою тут і досі я
Як тобі ця нова Новоросія?
Я не просив до вашого острова
Ти мене винудив пострілом
У цьому полум'ї збожеволіли
Як тобі ці палаючі посліди?
Окривавлені досвідом
Чи встиг ти помолитися Господу?
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів ховати
Серед степу палала хата
Богоматір народити немовлято
Над морем сонце за тучами
Чуєш ZOV - загарматило мраком
То калібри летять примарами
Лікарями українства хворого
Врачувати йде Україною
Чумний лікар зі своїми рекрутами
В Азовсталі червоно калиною
Знов май кровити Маріуполем
Моє місто Марії зі звичкою
Зустрічає Георгівською стрiчкою
Богоматір зі свічкою
Дочекалася сина у відчаї
Розкажи тому ляху про москаля
Передай йому кожне слово
Це мій дім, це мій Крим, це моя земля
Я також забираю мову
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів ховати
Серед степу палала хата
Богоматір народити немовлято
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів ховати
Серед степу палала хата
Богоматір народити немовлято.
Нагадаємо, російського президента Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО.
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