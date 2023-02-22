Перед виступом Путіна у Лужниках лунала українська похоронна пісня (відео)

Версія пісні росіян була повністю перероблена, але виконувалась українською

Під час концерту у Лужниках перед виступом диктатора Володимира Путіна, співаки виконали лемківську пісню «Пливе кача», яка в Україні стала символом прощання із загиблими воїнами. Версія пісні росіян була повністю перероблена, але виконувалась українською.

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Пісня росіян Акіма Апачева і Дар'ї Фрей називається так само, як і українська, але була зіпсована варіантом виконання і змістом. У ній від імені російських військових автори звертаються до полоненого українського військового, називаючи його «Іродом». Також у пісні розповідається, що «в Азовсталі демонів ховають», а «калібри летять лікарями хворого українства».

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Текст пісні:

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

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Богоматір народити немовлято

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Хто там старший серед полонених?

Руш впереду руки за голову

Розгорнися, сiдай, дозволено

Є розмова з холоду в полум'я

Вісім років минуло вироком

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Що тепер мені скажеш Іроде?

Де ховати вас усіх могилами?

Що робитимуть ваші сироти?

Я стояв тут, стою тут і досі я

Як тобі ця нова Новоросія?

Я не просив до вашого острова

Ти мене винудив пострілом

У цьому полум'ї збожеволіли

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Як тобі ці палаючі посліди?

Окривавлені досвідом

Чи встиг ти помолитися Господу?

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

Богоматір народити немовлято

Над морем сонце за тучами

Чуєш ZOV - загарматило мраком

То калібри летять примарами

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Лікарями українства хворого

Врачувати йде Україною

Чумний лікар зі своїми рекрутами

В Азовсталі червоно калиною

Знов май кровити Маріуполем

Моє місто Марії зі звичкою

Зустрічає Георгівською стрiчкою

Богоматір зі свічкою

Дочекалася сина у відчаї

Розкажи тому ляху про москаля

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Передай йому кожне слово

Це мій дім, це мій Крим, це моя земля

Я також забираю мову

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

Богоматір народити немовлято

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів ховати

Серед степу палала хата

Богоматір народити немовлято.

«Пливе кача» – українська народна, лемківська пісня. Ця пісня рекрутська, похоронна. Особливої популярності вона набула під час Революції Гідності, її виконували під час панахиди за загиблими. З 2014 року ця пісня часто звучала у Києві під час похорону.

Нагадаємо, російського президента Путіна під час виступу в «Лужниках» охороняв комплекс ППО.