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Послання Путіна: пряма трансляція

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Послання Путіна: пряма трансляція
фото: скрін із прямої трансляції

21 лютого президент Росії розповідає про хід війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін розпочав послання до Федеральних зборів.

Востаннє диктатор виступав із посланням майже два роки тому – у квітні 2021 року. Наприкінці грудня 2022-го Путін заявив, що виступить зі зверненням на початку 2023 року, оскільки йому потрібен час і додатковий аналіз ситуації. 

Крім того, він не проводив велику пресконференцію, яка стала вже традиційною протягом 10 років.

Президент РФ не обмежений термінами, коли може реалізувати своє право звернутися до федеральних зборів із посланням. Однак раніше послання оголошували щороку, за винятком 2017 року (його перенесли на 1 березня 2018 року).

До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Раніше повідомлялося, що Путін готує звернення на річницю вторгнення.

Крім того, депутати держдуми розповіли, що президент РФ присвятить особливу увагу питанням про хід війни в Україні.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.

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Теги: путін

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