Готель, який, за повідомленням російського журналіста, зарезервували для делегації Путіна

Російському диктатору Володимиру Путіну для участі в саміті надали окремий готель, який повністю зарезервували для делегації РФ. У будівлі він планує не лише проживати, а й проводити двосторонні переговори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російського журналіста Олександра Юнашева.

За словами журналіста, організатори саміту надали Путіну резиденцію, де він зможе працювати під час заходу та приймати учасників двосторонніх зустрічей.

Внутрішній дворик резиденції, у якій Путін планує проводити двосторонні переговори

«Готель, у якому житиме Путін. Не лише житиме, а й працюватиме – свої двосторонні зустрічі він також традиційно проведе в резиденції, яку йому надали господарі саміту», – йдеться в повідомленні.

Юнашев стверджує, що весь готель зарезервований для російської делегації, тому сторонніх гостей там не буде.

Територія готелю, де, за повідомленням російського журналіста, проживатиме Володимир Путін

У повідомленні не уточнюються назва готелю, його розташування та перелік посадовців, з якими Путін планує зустрітися.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп, Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори в Китаї без узгодженого порядку денного. Зустріч запланована на 19 листопада в Шеньчжені на полях саміту АТЕС. За інформацією Financial Times, сторони вирішили відмовитися від заздалегідь погодженого переліку питань.

Також «Главком» писав про підготовку окремої зустрічі Путіна і Трампа без Сі Цзіньпіна. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва та Вашингтон обговорюють час і місце двосторонніх переговорів. Водночас раніше американська сторона повідомляла, що такої зустрічі не планує.

Крім того, «Главком» повідомляв про підготовку спільного документа за підсумками переговорів трьох лідерів. Росія та Китай уже передали Вашингтону свої пропозиції щодо тексту комюніке, однак його остаточне погодження поки не підтверджене.