Росія анонсувала окремі переговори Путіна і Трампа без Сі Цзіньпіна

Кремль стверджує, що сторони вже обговорили підготовку до двосторонньої зустрічі, а зараз узгоджують час і місце

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що після завершення тристороннього саміту за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися окрема двостороння зустріч російського й американського лідерів. За його словами, підготовку до переговорів уже обговорювали в загальних рисах, а зараз узгоджують час і місце, пише «Главком».

Тристоронні переговори Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна мають відбутися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про домовленість щодо цієї зустрічі раніше повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас у Вашингтоні раніше заявляли, що окремої зустрічі Трампа з Путіним під час візиту до Китаю не планують. За даними ABC News, американська сторона анонсувала саме тристоронні переговори за участю Сі Цзіньпіна.

Варто нагадати, що Міністерство закордонних справ Китаю офіційно оголосило про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Переговори трьох лідерів мають відбутися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень, де проходитиме саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).