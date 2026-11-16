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Трамп, Путін і Сі Цзіньпін вирішили провести переговори без порядку денного – FT

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Трамп, Путін і Сі Цзіньпін вирішили провести переговори без порядку денного – FT
Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін проведуть тристоронні переговори в Китаї без заздалегідь погодженого порядку денного
фото: Getty Images, колаж: glavcom.ua

Лідери США, Росії та Китаю зустрінуться 19 листопада в Шеньчжені

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть тристоронні переговори без заздалегідь узгодженого порядку денного. Таке рішення стало незвичним для китайського керівництва, яке традиційно ретельно планує зустрічі з іноземними лідерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Перша тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії запланована на четвер, 19 листопада, у китайському Шеньчжені. Вона відбудеться на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

За словами джерела, ознайомленого з підготовкою переговорів, Вашингтон, Пекін і Москва вирішили відмовитися від погодженого переліку питань. Для Сі Цзіньпіна це нетиповий крок, оскільки китайська сторона зазвичай наполягає на чітко визначеному сценарії дипломатичних зустрічей.

Що планують обговорити лідери

Американський посадовець повідомив, що Дональд Трамп має намір порушити питання контролю над ядерними озброєннями та їхнього нерозповсюдження.

Водночас у Вашингтоні наголошують, що метою зустрічі є започаткування діалогу між трьома найбільшими ядерними державами, а не негайне укладення угоди.

Китайський лідер, своєю чергою, прагне продемонструвати дипломатичний вплив Пекіна та його здатність підтримувати відносини одночасно зі США та Росією.

За оцінками експертів, Сі Цзіньпін, найімовірніше, зосередиться на питаннях глобальної стабільності, уникаючи детального обговорення окремих міжнародних конфліктів.

Чи говоритимуть про Україну

Як зазначає Financial Times, Москва зацікавлена в проведенні зустрічі, яка могла б нагадувати Ялтинську конференцію 1945 року, коли лідери провідних держав обговорювали післявоєнний світовий порядок.

Водночас Китай прагне уникнути подібних історичних паралелей та безпосереднього залучення до мирних переговорів щодо України.

За словами джерела, близького до Кремля, небажання Пекіна відігравати активну роль у врегулюванні російсько-української війни означає, що її навряд чи детально обговорюватимуть під час тристоронньої зустрічі.

Експерти також вважають, що для Путіна участь у переговорах стане передусім можливістю продемонструвати свій міжнародний статус.

Окремо Трамп і Сі Цзіньпін проведуть двосторонню зустріч, головною темою якої стануть торговельні відносини між США та Китаєм. Зокрема, Вашингтон планує порушити питання виконання домовленостей щодо експорту рідкісноземельних металів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нові вимоги Росії щодо європейської безпеки. Москва прагне перегляду військової присутності НАТО в Європі та обмеження підтримки України.

Також «Главком» писав про переговори США та Росії щодо можливих гарантій безпеки для України. Вашингтон розглядав механізми безпекових зобов'язань, які могли б діяти після завершення війни.

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Теги: переговори США Китай росія

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