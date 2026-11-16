Трамп анонсував переговори з одним із головних союзників Путіна під час візиту до Китаю

Трамп уже тричі зустрічався з Кім Чен Ином під час свого першого президентського терміну

За словами Трампа, можлива зустріч із північнокорейським лідером може відбутися саме в Китаї

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Китаю. Американський президент назвав таку зустріч позитивною перспективою. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, пише «Главком».

«Ми також можемо зустрітися з Кім Чен Ином. Це було б добре», – заявив глава Білого дому.

За словами Трампа, можлива зустріч із північнокорейським лідером може відбутися саме в Китаї. Водночас американський президент не уточнив, чи погоджено вже такі переговори.

Напередодні американські посадовці повідомляли, що зустріч Трампа з Кім Чен Ином під час азійського турне не планується. Однак нинішня заява президента США знову відкрила можливість таких контактів.

Трамп уже тричі зустрічався з Кім Чен Ином під час свого першого президентського терміну. Перші переговори відбулися в Сінгапурі в червні 2018 року, другі – у в'єтнамському Ханої в лютому 2019-го. Третя зустріч пройшла в червні 2019 року в демілітаризованій зоні на кордоні Північної та Південної Кореї. Однак домовитися про денуклеаризацію Корейського півострова сторонам тоді не вдалося.

Кім Чен Ин є одним із ключових союзників Кремля. Росія та Північна Корея поглибили військову співпрацю, а в червні 2024 року Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу в разі збройної агресії проти однієї зі сторін.

Варто нагадати, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив посилити бойову підготовку армії країни та готувати військових до війни. Про це він заявив під час зустрічі з учасниками третьої наради командирів рот, яка відбулася 27 жовтня.