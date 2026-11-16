Головна Світ Політика
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Трамп анонсував переговори з одним із головних союзників Путіна під час візиту до Китаю

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував переговори з одним із головних союзників Путіна під час візиту до Китаю
Трамп уже тричі зустрічався з Кім Чен Ином під час свого першого президентського терміну
фото: кадр з відео

За словами Трампа, можлива зустріч із північнокорейським лідером може відбутися саме в Китаї

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Китаю. Американський президент назвав таку зустріч позитивною перспективою. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, пише «Главком».

«Ми також можемо зустрітися з Кім Чен Ином. Це було б добре», – заявив глава Білого дому. 

За словами Трампа, можлива зустріч із північнокорейським лідером може відбутися саме в Китаї. Водночас американський президент не уточнив, чи погоджено вже такі переговори.

Напередодні американські посадовці повідомляли, що зустріч Трампа з Кім Чен Ином під час азійського турне не планується. Однак нинішня заява президента США знову відкрила можливість таких контактів. 

Трамп уже тричі зустрічався з Кім Чен Ином під час свого першого президентського терміну. Перші переговори відбулися в Сінгапурі в червні 2018 року, другі – у в'єтнамському Ханої в лютому 2019-го. Третя зустріч пройшла в червні 2019 року в демілітаризованій зоні на кордоні Північної та Південної Кореї. Однак домовитися про денуклеаризацію Корейського півострова сторонам тоді не вдалося.

Кім Чен Ин є одним із ключових союзників Кремля. Росія та Північна Корея поглибили військову співпрацю, а в червні 2024 року Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу в разі збройної агресії проти однієї зі сторін.

Варто нагадати, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив посилити бойову підготовку армії країни та готувати військових до війни. Про це він заявив під час зустрічі з учасниками третьої наради командирів рот, яка відбулася 27 жовтня.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Кім Чен Ин Північна Корея Китай переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Дональда Трампа стверджувала, що військовий потенціал Ірану майже повністю знищений
Іран таємно накопичив тисячі ракет – WSJ
Вчора, 08:28
Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі на військовому аеродромі в Дубліні
Зеленський зустрівся з представниками Трампа в Ірландії
12 листопада, 23:50
Путін озвучив позицію Росії щодо територій України
Путін відкинув ідею «сірих зон» між Україною та Росією
12 листопада, 15:33
Європа має бути на переговорах
Чому США хочуть, щоб Європа була на переговорах щодо України? Пояснення Politico
12 листопада, 02:05
Переговори можуть відбутися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС 18-19 листопада
Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна опинився під загрозою – WSJ
10 листопада, 07:11
Ізраїль також опрацьовує плани поновлення ударів по Ірану
США попередили країни Затоки про нову війну з Іраном
28 жовтня, 05:45
Новий об'єкт дозволить швидше перевіряти технічний стан ракет і підтримувати їхню боєготовність
Польща створить центр обслуговування ракет Patriot для країн НАТО
27 жовтня, 21:20
Феєричний факап вийшов у Трампа
Феєричний факап вийшов у Трампа
26 жовтня, 21:13
Політик назвав їх американськими переговорниками, додавши іронічне зауваження
Прем'єр Польщі поставив під сумнів статус переговорників Трампа
20 жовтня, 17:10

Політика

Кремль готується оприлюднити історичний документ за участю Путіна, Сі Цзіньпіна і Трампа
Кремль готується оприлюднити історичний документ за участю Путіна, Сі Цзіньпіна і Трампа
Оборона, фінансування, енергетика та вступ до ЄС: підсумки візиту Корецького до Брюсселя
Оборона, фінансування, енергетика та вступ до ЄС: підсумки візиту Корецького до Брюсселя
Кремль пояснив, від чого залежить участь Путіна в саміті G20
Кремль пояснив, від чого залежить участь Путіна в саміті G20
Литва вслід за Естонією закриє кордон із РФ? Науседа зробив гучну заяву
Литва вслід за Естонією закриє кордон із РФ? Науседа зробив гучну заяву
Президент США прокоментував обмеження роботи Starshield в Україні (відео)
Президент США прокоментував обмеження роботи Starshield в Україні (відео)
Трамп анонсував переговори з одним із головних союзників Путіна під час візиту до Китаю
Трамп анонсував переговори з одним із головних союзників Путіна під час візиту до Китаю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві 12-та від початку доби повітряна тривога тривала дев'ять хвилин
Сьогодні, 17:40
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua