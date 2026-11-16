До розмови долучилися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, НАТО та Єврокомісії

Українська, американська та європейська переговорні команди провели робочу відеоконференцію, під час якої обговорили результати переговорів в Абу-Дабі та підготовку до наступного етапу дипломатичних контактів. Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, пише «Главком».

За його словами, від США до розмови долучилися спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Алекс Гринкевич.

Європейську сторону представляли посадовці Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також представники НАТО і Європейської комісії.

Під час відеодзвінка сторони обговорили підсумки переговорів, які відбулися в Абу-Дабі, майбутню зустріч у форматі Коаліції охочих у Берліні та порядок денний наступного етапу переговорів. «Звірили наші позиції та подальші спільні кроки», – зазначив Умєров.

Він наголосив, що Україна продовжує працювати зі США та європейськими партнерами над завершенням війни та отриманням надійних гарантій безпеки.

Нагадаємо, переговори в Абу-Дабі стали одним із майданчиків для обговорення подальших дипломатичних кроків щодо припинення російсько-української війни.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський повідомив про нову розмову переговорних команд України, США та європейських партнерів. За його словами, зустріч була непростою, однак сторони домовилися продовжити роботу над спільними кроками в переговорному процесі.