Переговори щодо спільного комюніке відбуваються на тлі підготовки до тристоронньої зустрічі

Москва та Пекін уже передали Вашингтону свої пропозиції щодо спільного комюніке трьох лідерів і очікують на відповідь США

Росія та Китай передали американській стороні свої пропозиції щодо тексту спільного документа, який можуть ухвалити президенти Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп під час зустрічі в Китаї. У Кремлі сподіваються, що за підсумками переговорів лідери трьох держав підпишуть історичне комюніке. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише «Главком».

За його словами, сторони активно працюють над порядком денним майбутньої тристоронньої зустрічі, а також формулюваннями спільної заяви.

Ушаков зазначив, що Москва та Пекін уже передали Вашингтону свої міркування та пропозиції щодо тексту документа. Наразі російська сторона очікує на відповідь американських представників.

«Ми сподіваємося, що це буде спільне комюніке трьох лідерів. Сподіваємося, що це буде історичний документ», – заявив представник Кремля.

Водночас Ушаков не повідомив, чи погодили США запропоновані формулювання. Отже, остаточний текст документа ще не узгоджений.

Переговори щодо спільного комюніке відбуваються на тлі підготовки до тристоронньої зустрічі Путіна, Сі Цзіньпіна і Трампа в Китаї. Москва розраховує, що сторони зможуть виробити спільну позицію та зафіксувати її в окремому документі.

Варто нагадати, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що майбутня тристороння зустріч лідерів Росії, США та Китайської Народної Республіки стане «найгучнішою подією у Шеньчжені».